Štirje zmagovalni triki, s katerimi se boste počutili bolje v svoji koži

Kolikokrat na dan se vam dogaja, da v vaši glavi vlada popoln kaos, misli so zmedene in koncentracija na najnižji točki? Vse, kar lahko slišite, je samo glasno tiktakanje, ki doni v vaših ušesih. To je opozorilo: čas je, da se ustavite in si vzamete čas samo zase.

Foto: Getty Images Vsakdanjik je lahko pravi vrtiljak vzponov in padcev, predvsem pa tekmovanje s časom in svojimi obveznostmi. Stres, ki se nabira v nas, je kot tempirana bomba. Ključno je, da najdemo način, kako se z njim spopadati in omiliti posledice, ki jih prinaša sodoben življenjski slog.

Bolj ko ste zasedeni in v pogonu, bolj vam bo pomagalo, če si boste vzeli nekaj časa zase, ko boste popolnoma sami, dokazujejo najrazličnejše študije.

Umaknite se iz vsakodnevne rutine, v kateri ste obkroženi z najrazličnejšimi situacijami in stresnimi dogodki, ter se prepustite blagodejnim učinkom samote. Čeprav je umik na samo v naši družbi pogosto razumljen kot beg, pa znanstveniki dokazujejo nasprotno: samota povečuje empatijo, produktivnost in kreativnost. Znanstveniki ustanove National Library of Medicine so na primer ugotovili, da daljše obdobje tišine lahko stimulira naše možgane in spodbudi nastanek novih celic.

Foto: Getty Images

Podobno so potrdili na univerzi UCLA, kjer so v raziskavi ugotovili, da se v času, ki ga preživimo sami, naši možgani učinkoviteje odzovejo na zunanje informacije, izboljša se tudi spomin.

Znanstveniki odkrivajo, da čas zase pomeni tudi priložnost, da si okrepimo um, se spočijemo in bolje načrtujemo svoj vsakdan. Ko boste sami, boste lažje pogledali vase ter v svoje potrebe in želje, ki vas vodijo skozi življenje.

Odklopite se na najboljši način

To ne pomeni, da se morate popolnoma izolirati od zunanjega sveta. Dovolj bo, če si boste znali vzeti nekaj kakovostnega časa samo zase in popolnoma uživali. Kaj pravite na štiri osvežujoče korake, s katerimi boste vsak dan pozdravili z velikim nasmehom?

1. Bodite aktivni

Poiščite rekreacijo, ki vas bo navdušila in s katero se boste najlažje odklopili. Ne glede na to, ali bo to sproščen sprehod v naravi ali kakšen bolj adrenalinski podvig, poskrbite, da boste v tem času popolnoma sami – osredotočeni na vsak svoj gib in na vsako svojo misel.

Foto: Getty Images

Strokovnjaki priporočajo, da se s telesno dejavnostjo ukvarjamo vsaj dve ure in pol na teden. Pri tem naj velja načelo: bolj ko smo aktivni, večji učinek bo imelo to na naše telo. Glavni učinki gibanja: zmanjšuje stres in poveča učinek sreče, saj se med telesno aktivnostjo sproščajo endorfini, ki skrbijo za dobro počutje.

Po vsaki vadbi je treba poskrbeti tudi za učinkovito hidracijo telesa. Že požirek funkcionalnega napitka Fructal First Vitality vam bo zagotovil popolno poletno osvežitev, obogateno s prepotrebnimi vitamini in minerali.

Fructal First Vitality vsebuje L-karnitin, magnezij, vitamin B6 in cink, ki ima pomembno vlogo pri presnovi maščobnih kislin.

2. Sprostite se

Večkrat recite NE in se umaknite v svoj svet. Odklopite vse digitalne pripomočke in se osredotočite nase. Če težje najdete razvedrilo, v katerem bi lahko uživali povsem sami, poskusite za začetek s kakšno sprostilno tehniko, naučite se meditirati. Odpravite se v naravo in izvajajte jogo, najbolje takoj zjutraj pred službo.

Učinki joge so številni: poleg tega, da vam bo pomagala odpraviti napetost, boste z rednim izvajanjem poskrbeli za boljšo gibljivost in ravnotežje.

Naj bo dobra sprostitev vedno na prvem mestu, tudi s pomočjo napitka Fructal First Antistress, ki vsebuje pantotensko kislino, magnezij, vitamin B6 in niacin, ki prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

3. Uživajte v uravnoteženi prehrani

Kdaj ste si nazadnje pripravili okusen obrok čisto zase? Izberite svoje najljubše sestavine, pri tem pa pazite, da bodo uravnotežene in zdrave, poiščite kakšen zanimiv recept in razvajajte svoje brbončice.

Foto: Getty Images

Svoj jedilnik obogatite z vitamini in minerali, ki jih boste našli v sveži sezonski zelenjavi in sadju. Izogibajte se sladkorju in beli moki ter svoje jedi obogatite z vlakninami, ki bodo blagodejno vplivale na vašo prebavo.

Svojo uravnoteženo prehrano dopolnite z napitkom Fructal First Detox, ki vsebuje niacin, pantotensko kislino, vitamin B6 in magnezij, ki prispeva k ravnotežju elektrolitov.

4. Dodatna pomoč v najtežjih situacijah

Spremembe v vsakdanu, ki jih boste vnesli skozi prve tri točke, vam bodo pomagale, da se boste lažje spopadali z vsakodnevnimi težavami in da se boste začeli bolj ceniti. Bolj samozavestno boste zrli v svet in hkrati presodili, kdaj se je smotrno umakniti in poiskati tisti kotiček na zemlji, kjer boste lahko popolnoma sami.

Foto: Getty Images

Da bo boj z vsakdanom še lažji, pa zaupajte učinkom funkcionalnega napitka Fructal First Focus. Dobra hidracija je namreč potrebna tudi pri večjih umskih naporih.

Fructal First Focus vsebuje vitamin B6, vitamin B12, biotin in pantotensko kislino, ki prispeva k boljšim umskim zmogljivostim.