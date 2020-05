Štetje ovčk ne deluje? Čas je za melatonin!

Oglasno sporočilo

Se zvečer dolgo nemirno premetavate po postelji, ponoči pa se pogosto prebujate? Ste podnevi utrujeni, izčrpani, slabe volje in razdražljivi? Štetje ovčk, toplo mleko in metin čaj ne delujejo? Morda je čas, da posežete po čem bolj učinkovitem, kot so prehranska dopolnila z melatoninom! Melatonin je človeku lasten hormon, ki se tvori pred in med spanjem. Odslej ga lahko najdete v inovativnem prehranskem dopolnilu Valens Melatonin, edinem izdelku z melatoninom na slovenskem trgu, ki je bil razvit in izdelan v Sloveniji. Gre za priročno ustno pršilo z naravno aromo črnega ribeza in zobem prijaznim ksilitolom, kar pomeni, da ga lahko zaužijete tik pred odhodom v posteljo.

Dobra noč za lepši dan

V povprečju ljudje v postelji preživimo 8 ur na dan in teh nekaj ur je izredno pomembnih za naše telo – takrat se procesi v našem telesu upočasnijo, telo pa počije in si nabere energijo za "nov začetek". To je osnovna človekova potreba, a sodoben življenjski slog, ki obremenjuje naše telo in misli, pogosto vpliva na to, kako mine naša noč, in posledično na poslabšanje kvalitete življenja.

Melatonin, nujno potreben "hormon noči"

Pomembno vlogo pri vsem tem ima melatonin, telesu lasten hormon, ki ga proizvajajo naši možgani. Imenujemo ga tudi "hormon noči", saj se tvori pred in med spanjem, koncentracije pa so najvišje ponoči. Njegovo izločanje se začne takoj, ko se začne temniti – tema torej spodbuja tvorbo, svetloba pa jo zavira. Zaradi hitrega tempa življenja, stresa, izmenskega dela, umetnih oblik svetlobe itd. je tvorjenje melatonina pogosto moteno, kar lahko vodi tudi v druge težave, npr. v utrujenost, zmanjšano koncentracijo in razdražljivost, dolgotrajno gledano pa celo poveča tveganje za nastanek bolezni. Melatonin je bil še do pred kratkim na voljo le v obliki zdravil, zadnje čase pa se pojavlja tudi v prehranskih dopolnilih.

Pravilen odmerek nam pomaga izboljšati kvaliteto življenja

Pri uporabi melatonina velja pregovor "manj je več". V prehranskih dopolnilih je učinkovit že, kadar njegove koncentracije ne presežejo naravnih oz. fizioloških, prekomerna uporaba, tako v smislu previsokih odmerkov kot dolgotrajne uporabe, pa ni priporočljiva. Kljub temu večina prehranskih dopolnil na trgu vsebuje previsoke koncentracije melatonina v dnevnem odmerku, zato stroka svetuje previdnost pri izbiri. Glavna kriterija pri izbiri izdelka z melatoninom sta varnost in učinkovitost in oboje zagotavlja Valens Melatonin.

Valens Melatonin – kakovost iz Slovenije

V Valensu so za vse tiste, ki bi radi izboljšali kvaliteto svojega življenja, razvili in izdelali inovativno prehransko dopolnilo Valens Melatonin v obliki ustnega pršila, ki omogoča enostavno odmerjanje in uporabo, zaradi praktične embalaže pa je priročno tudi na potovanjih. Gre za edini izdelek z melatoninom na slovenskem trgu, ki je bil razvit in izdelan v Sloveniji.

Ustno pršilo Valens Melatonin vsebuje 0,33 mg melatonina na razpršek (dnevni odmerek), kar je koncentracija, ki ne preseže tiste, ki je v telesu normalno prisotna ponoči. Naravna aroma ribeza daje izdelku odličen okus, zaradi zobem prijaznega ksilitola pa ga lahko uživamo tudi tik pred spanjem. Valens Melatonin je obogaten še z vitaminom B6, ki pomaga pri zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Izdelek vsebuje kar 125 razprškov, kar pomeni, da vsebina zadostuje za več kot 4 mesece.

Na voljo je v vseh lekarnah po Sloveniji, kar je dodaten dokaz kakovosti, naročite pa ga lahko tudi v Valensovi spletni trgovini na www.valens.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Valens.