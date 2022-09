Operacija sive mrene na napotnico, sedaj brez čakalne dobe

Oglasno sporočilo

Je vaš vidi zamegljen ali neizostren? Se vam barve zdijo blede in neizrazite? Vam očala ne služijo več? Se vam zdi svetloba presvetla ali bleščeča? Če ste opazili enega ali več od teh simptomov, imate morda sivo mreno. V Očesnem centru Preskar razumejo vaše težave in vam z veseljem pomagajo.

Očesni center Preskar je zasebni medicinski center, v katerem celostno poskrbijo za oči in dober vid. Odlikuje jih 15 let izkušenj in uspešnih zgodb. Poleg več kot deset tisoč okulističnih pregledov vsako leto opravijo tudi več kot dva tisoč očesnih operacij, do zdaj že več kot 30 tisoč. Specializirani so predvsem za operacije dioptrije in operacije sive mrene, zadnjo lahko v njihovem centru v Novem mestu opravite tudi na napotnico brez čakalnih dob.

Če se odločite za operacijo sive mrene v Očesnem centru Preskar, vas bo operiral zdravnik specialist oftalmolog Peter Preskar. Je izkušen očesni kirurg, ki mu mnogi zaupajo svoj pogled. Med specializacijo se je med drugim izobraževal tudi na svetovno znani kliniki Moorfields eye hospital v Londonu, leta 2007 pa je v Parizu opravil še Evropski specialistični izpit iz oftalmologije. Z njim smo se pogovarjali in odgovoril nam je na najpogostejša vprašanja glede sive mrene.

dr. Peter Preskar

Kaj sploh je siva mrena?

Siva mrena ali katarakta je zamotnitev očesne leče, ki je za šarenico v sredini očesa. V zdravem očesu je leča prozorna in opravlja nalogo lomljenja svetlobnih žarkov, ob pojavu sive mrene pa postaja leča postopno vse bolj siva oziroma rjava, zato se pojavijo motnje v prehajanju svetlobe v oko. Vid posledično postaja vse bolj meglen in ga z očali ni mogoče izboljšati. Z napredovanjem sive mrene se kakovost vida postopno zmanjšuje, kar lahko zelo vpliva na kakovost življenja, saj slabši vid začne omejevati naše vsakodnevne aktivnosti.

Ali slab vid zaradi sive mrene lahko izboljšam z očali z močnejšo dioptrijo?

Na začetku pojava sive mrene se vidno ostrino da izboljšati z novo dioptrijo na očalih. Ko pa siva mrena napreduje, z novimi očali ne dosežemo več boljše vidne ostrine in tako za izboljšanje vida pride v poštev le operacija.

Nam lahko na kratko razložite postopek operacije sive mrene?

Operacija poteka v lokalni, kapljični anesteziji (brez injekcij), zato ni treba, da na operacijo pridete tešči, prav tako lahko jemljete vsa predpisana zdravila. Pred operacijo vas bo zdravnik, ki vas bo operiral, še pregledal. Operacijo sive mrene izvajamo ambulantno, zato odidete domov še isti dan po posegu. Na operacijo vas mora nekdo pripeljati, saj na dan operacije po opravljenem posegu ne smete sami voziti avta.

Kaj se z mojim očesom med operacijo pravzaprav dogaja?

Pri operaciji sive mrene skozi majhen stranski roženični rez ultrazvočno utekočinimo in odstranimo vašo naravno očesno lečo, ki je postala motna, nato pa jo nadomestimo z umetno znotrajočesno lečo (IOL), ki je v očesu ne boste čutili in ki v očesu ostane vse življenje. Obstaja več vrst znotrajočesnih leč, razdelimo jih lahko v dve skupini: standardne in premium očesne leče. Tehnika operacije sive mrene je enaka oziroma se bistveno ne razlikuje glede na vrsto leče.

Nam, prosim, razložite, kakšna je razlika med standardno in premium lečo?

Pri nas uporabljamo le leče vodilnih svetovnih proizvajalcev. Tako je kakovost vseh vrst leč enaka in tudi končna kakovost vida med različnimi lečami je primerljiva, razlika med njimi je le v tem, ali boste po operaciji za oster vid še potrebovali očala, ali vam bo z operacijo sive mrene odstranjena tudi dioptrija in cilindri na vse razdalje.

Standardna leča omogoča dober vid le na eno razdaljo, praviloma na daljavo, za bližino (branje, ročna dela, delo z računalnikom) pa boste potrebovali očala. Po dogovoru s kirurgom pa se pred operacijo lahko odločite za dober vid brez očal na bližino in boste v tem primeru očala uporabljali le za daljavo. Če je pri vas prisotna še cilindrična dioptrija, pa boste po operaciji z vstavitvijo standardne leče za oster vid potrebovali očala za daljavo in bližino. Operacijo z vstavitvijo standardne leče krije zdravstveno zavarovanje in jo lahko v našem centru opravite na napotnico brez čakalnih dob.

Po vstavitvi premium leče pa so pacienti v veliki meri neodvisni od očal. O izbiri leče se boste pred operacijo lahko pogovorili z našimi zdravniki, ki vam bodo glede na stanje očesa in vaše želje svetovali, katera leča bi bila za vas najprimernejša. Operacije sive mrene z vstavitvijo premium leče ne krije zdravstveno zavarovanje, je torej samoplačniška. Za vstavitev te leče je tudi pomembno, da na očeh niso prisotne druge bolezenske spremembe.

Torej je res, da se z operacijo sive mrene istočasno lahko odpravi tudi dioptrija?

Da. Če se odločite za vstavitev premium leče, vam lahko istočasno odpravimo tudi dioptrijo. Pred vstavitvijo te leče je potreben dodatni predoperativni pregled, na podlagi katerega potem individualno naročimo lečo.

Kdaj je najprimernejši čas za operacijo sive mrene?

Ko slabši vid začne pacienta motiti pri vsakodnevnih aktivnostih, je pravi čas za takšno odločitev.

Ali lahko operirate obe očesi v istem dnevu?

Lahko, če si tako želite.

Koliko časa po operaciji se oko celi?

Operirano oko se celi približno tri tedne, zato v tem času odsvetujemo mencanje očesa in obisk bazena, en teden pa priporočamo tudi izogibanje prahu, prepihu in večjim fizičnim obremenitvam.

Kdaj po operaciji lahko pričakujem izboljšanje vida?

Zaradi anestezije in kapljic za širitev zenice je vid na dan operacije praviloma še meglen. Večina pacientov dobro vidi že dan po operaciji, vid pa se lahko izboljšuje še nekaj dni ali tednov.

Ali je mogoče, da pacienti po operaciji sive mrene ne vidijo najbolje?

Ob predpostavki, da ima pacient s sivo mreno zdravo očesno ozadje, torej nima drugih očesnih bolezni, kot so npr. degeneracija rumene pege, glavkom, prisotnost membrane v centru za vid in podobno, z operacijo dosežemo bistveno izboljšanje vidne ostrine. Če pa so pri pacientu prisotne spremljajoče očesne bolezni, se vid po operaciji sive mrene izboljša le do te mere, kolikor je na slabši vid vplivala siva mrena. Ob tem velja omeniti, da se pri pacientih z napredovalo sivo mreno pogosto te spremembe na očesnem ozadju lahko odkrije šele po operaciji sive mrene. Verjetnost, da se vidna ostrina ne bi izboljšala zaradi zapletov med operacijo, pa je zelo majhna.

Ali mi bo po operaciji predpisana kakšna očesna terapija?

Da, ob odhodu iz našega centra prejmete recepte za kapljice, ki jih začnete dajati v operirano oko že na dan operacije.

Ali se siva mrena lahko ponovi?

Siva mrena se ne more ponoviti, lahko pa se zgodi, da paciente čez nekaj časa spet začne motiti meglen vid. Vzrok za to je zamotnitev zadnje lečne kapsule, v katero je bila vstavljena leča. To zamotnitev odstranimo s hitrim ambulantnim laserskim posegom.

Ali moram operacijo plačati?

Pri nas lahko operacijo sive mrene opravite na zavarovanje z napotnico ali samoplačniško. Če se odločite za vstavitev premium leče, pa je operacija v celoti samoplačniška.

Ali je operacija res edina učinkovita metoda zdravljenja sive mrene?

Da. Bi pa želel poudariti, da je operacija sive mrene ena najpogostejših očesnih operacij in je v rokah izkušenega kirurga eden najvarnejših in najučinkovitejših posegov.

Kako se lahko naročim na operacijo? Na operacijo se lahko naročite s klicem na telefonsko številko 07 33 24 144, po e-mail naslovu okulist@preskar.si ali osebno v eni izmed naših poslovalnic. Za operacijo sive mrene na zavarovanje potrebujete napotnico osebnega zdravnika ali okulista. Več informacij lahko pridobite na naši internetni strani www.preskar.si. Operacija sive mrene je torej eden najvarnejših in najučinkovitejših posegov, s katerim vam lahko v Očesnem centru Preskar izboljšajo vid in omogočijo tudi življenje brez očal. Zaupajte strokovnjakom Očesnega centra Preskar, ki so že mnogim pomagali pri povrnitvi dobrega vida. Operacija vam ne bo povrnila zgolj vida, pač pa vam bo tudi olajšala življenje, v katerem boste znova lahko uživali pri delu in dejavnostih, ki vas veselijo.





