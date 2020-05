Naj vas nič ne ustvari pri stvareh, ki jih delate s srcem

Oglasno sporočilo

Če imate zaradi srčnega popuščanja občutek, da težko dihate, ste opazili, da otekate ali ste utrujeni, se pogovorite z osebnim zdravnikom. Z ustrezno pomočjo lahko še naprej delate tisto, kar vam je pri srcu.

Kaj je srčno popuščanje?

Ko je gospa Suzana dobila diagnozo srčno popuščanje, jo je bilo strah, saj bolezni ni poznala. Ko je enkrat spoznala in razumela, kaj dejansko pomeni srčno popuščanje, ji je to pomagalo razumeti, kako pomembna sta sprememba življenskega sloga in obvladovanje bolezni.

Srce je mišica, ki se stisne in sprosti z vsakim srčnim utripom ter tako črpa kri po telesu. Pri srčnem popuščanju srce ne zmore več učinkovito črpati krvi po telesu.1–3 Zdravnica je gospe Suzani pojasnila, da srčno popuščanje pomeni, da je njeno srce postalo prešibko ali neprožno in tako ne zmore več učinkovito črpati krvi.2,3 Posledično se lahko težave pojavijo tudi drugje v telesu, saj organi in mišice ne dobijo dovolj kisika in hranil.

Srčno popuščanje ni ozdravljivo, vendar lahko napredovanje bolezni upočasnimo z zgodnjo diagnozo, uvedbo optimalne terapije in s spremembo načina življenja čim prej. Bolezen se s časom slabša, vendar lahko srčno popuščanje danes učinkovito obvladujemo1,4,5 in tako še naprej delamo stvari, ki so nam pri srcu.

Simptomi, ki jih moramo spremljati pri srčnem popuščanju:

Občutek težkega dihanja med aktivnostjo ali celo v mirovanju.1,6 Zaradi težkega dihanja ponoči potrebujemo bolj dvignjeno vzglavje.

Otečeni gležnji, noge ali trebuh, ki so čez dan pogosto bolj opazni. Ko se ti simptomi poslabšajo, zaradi bolečin težje hodimo.

Utrujenost in izčrpanost, zaradi katere se lahko počutimo preutrujeni ali prešibki, da bi lahko opravljali vsakodnevna opravila1,6 ali se odpravili na sprehod ali obiske.

Ostali simptomi, ki jih moramo prav tako spremljati, so dolgotrajen kašelj, povišanje telesne mase, izguba apetita, zmedenost, omotica, omedlevica in spremembe v srčnem utripu.6,7

Redni pregledi, tudi ob odsotnosti simptomov, pa so pri srčnem popuščanju ključni za nadzor in upočasnjevanje napredovanja bolezni. Prav tako so ti pregledi pravi čas za pogovor o vseh pomislekih in skrbeh, ki jih imajo bolniki s srčnim popuščanjem. Zato je pomembno, da se bolniki na pregled dobro pripravijo, med drugim tudi z zapisanimiopažanjigledesimptomovinvprašanji glede predpisanih zdravil in življenjskega sloga.

Ko bolniki opazijo, da se simptomi spreminjajo oziroma slabšajo, je to znak, da srčno popuščanje napreduje.5 Tudi če so spremembe zelo majhne, je treba čim prej obvestiti zdravnika, da lahko ta po potrebi prilagodi zdravljenje, ki bi najbolj ustrezalo bolnikovim potrebam.4,5 Primerna terapija tudi pomembno zmanjša možnosti za sprejem v bolnišnico zaradi poslabšanja srčnega popuščanja.

