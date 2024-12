Koencim Q10 pod drobnogledom: kaj morate vedeti, preden ga kupite?

Ste se kdaj vprašali, kaj našemu telesu omogoča, da deluje kot dobro uglašen stroj? Kaj je tista "iskra", ki poganja srce, možgane, mišice in prav vsako celico v vašem telesu? Eden ključnih igralcev v tej zgodbi je koencim Q10 – snov, ki je nepogrešljiva za proizvodnjo energije in zaščito celic. Morda ste že slišali za Q10 iz reklam za kreme proti staranju, vendar je njegova vloga v našem telesu veliko globlja in pomembnejša.

Koencim Q10 ni le kozmetična sestavina – je naravna molekula, ki je prisotna v celicah našega telesa. Vrhunec proizvodnje koencima Q10 v telesu je pri starosti 20 let, nato pa začne postopoma upadati.

Zakaj je koencim Q10 pomemben?

Koencim Q10 je molekula, podobna vitaminom, ki jo najdemo v vsaki celici telesa. Njegova glavna naloga je proizvodnja energije v mitohondrijih – majhnih "elektrarnah" naših celic. Poleg tega deluje kot antioksidant, ki nevtralizira proste radikale in ščiti celice pred oksidativnim stresom.

Koencim Q10 je še posebej pomemben za organe z visoko porabo energije, kot so srce, možgani, jetra in mišice.

V našem telesu obstajata dve obliki koencima Q10: ubikinon in ubikinol V telesu sta obe obliki koencima Q10 v ravnovesju. Čeprav sta povezani, je razlika med njima pomembna – še posebej, ko gre za učinkovitost in koristi za naše telo. Oksidirani obliki se reče ubikinon, reducirana oblika z antioksidantno sposobnostjo se imenuje ubikinol. Telo mora najprej pretvoriti ubikinon v ubikinol, da ga lahko začne uporabljati pri proizvodnji energije v celicah. Ta sposobnost pretvorbe pa se s starostjo močno zniža, zato se po 40 letu priporoča jemanje aktivne oblike Q10, ubikinol.

S starostjo, se naravna proizvodnja ubikinola zmanjšuje. Na primer, pri 40. letih je količina ubikinola v srčni mišici za več kot 30 odstotkov manjša kot pri 20. letih. Foto: NaturaMedica

Z leti telo izgublja sposobnost, da pretvori Q10 v obliko, ki jo potrebuje

Posledice tega so manj energije, več utrujenosti, večje tveganje za oksidativni stres, ki lahko poškoduje celice in lahko vpliva na zdravje organov, zlasti srca.

Dobra novica je, da lahko to pomanjkanje nadomestimo – vendar je ključno, da izberemo pravo obliko koencima Q10. Ubikinol, aktivna oblika Q10, je pri tem boljša izbira, še posebej za tiste, ki želijo ohraniti vitalnost in energijo skozi vsa življenjska obdobja.

Za podporo telesa v različnih življenjskih

Ubikinol je še posebej primeren za ljudi, ki želijo podpreti svoje telo v različnih življenjskih obdobjih ali situacijah, kjer so potrebe po energiji in zaščiti celic večje. Zlasti je priporočljiv za osebe, starejše od 40 let, saj se pri tej starosti naravna proizvodnja koencima Q10 zmanjša, obenem pa telo težje pretvarja ubikinon v aktivno obliko ubikinola.

Ubikinol je prav tako odlična izbira za tiste, ki so izpostavljeni visokim fizičnim ali psihičnim obremenitvam – športnike, posameznike z zahtevnimi delovniki ali tiste, ki se spopadajo z dolgotrajnim stresom.

Katera hrana vsebuje največ koencima Q10?

Telo potrebuje dnevno med 50 - 200 mg koencima Q10, ki ga lahko pridobimo tudi s hrano. Največ koencima Q10 je v hrani živalskega izvora predvsem v organih.

na 100 g ima goveje srce 11,3 mg koencima Q10.

Ribe so tudi zelo dober vir koencima Q10, skuša ga ima recimo 6,75 mg na 100 g.

Oreščki so poleg ostalih hranil tudi dober vir koencima Q10. Arašidi imajo recimo 2,6 mg koencima Q10 na 100g.

Foto: NaturaMedica

Pri prehranskih dopolnilih znak kakovosti predstavlja Kaneka Foto: NaturaMedica Če se odločate za prehransko dopolnilo z ubikinolom, je pomembno, da izberete izdelek s preverjeno kakovostjo. Kaneka, priznano japonsko podjetje, ki edino proizvaja ubikinol s 100-odstotno fermentacijo kvasa, ki je identičen koencimu Q10, ki ga telo proizvaja samo. Ta proces zagotavlja visoko čistost in stabilnost ubikinola, kar je ključno za njegovo učinkovitost. Quinol10 je aktivna oblika koencima Q10 (ubikinol) in ga telo lahko takoj izkoristi. Okrepljen je z vitaminoma B1 in C za zdravo energijo in dobro delovanje srca. Foto: NaturaMedica Poiščite Kaneka pečat, ko kupite prehransko dopolnilo na osnovi ubikinola. To je znak, da ste kupili varen izdelek najvišje kakovosti. Če torej želite zagotoviti optimalno raven koencima Q10 v telesu, še posebej po 40. letu starosti, je Quinol10 najboljša izbira. Njegova aktivna oblika koencima Q10, hitra absorpcija in močne antioksidativne lastnosti ga postavljajo korak pred običajnim koencimom Q10, ki ga uporabljajo številni proizvajalci prehranskih in kozmetičnih preparatov. Izdelek lahko naročite tukaj, na voljo pa je tudi v lekarnah in specializiranih prodajalnah.