Kako upočasniti staranje?

Oglasno sporočilo

Na zelo zahtevni planinski poti sem srečal starejši par. Verjemite, da izbrana pot ni bila enostavna, a gospod in gospa v poznih šestdesetih letih sta jo premagovala kot za šalo. Presenetila me ni samo njuna fizična pripravljenost, temveč tudi mladosten videz. Zagotovo ste kdaj spoznali koga, ki mu toliko let nikoli ne bi prisodili in ste se spraševali, kako je to možno. Je vse v genih?

Za začetek najprej ločimo dva tipa starosti – kronološko in biološko. Kronološko starost določa vaš rojstni dan, biološko pa vitalnost organizma v primerjavi z drugimi ljudmi iste kronološke starosti. Naj vas razveselim, da lahko na svojo biološko starost vplivate bolj vi sami kot pa vaši geni. Obstaja pa tudi doživljajska starost, torej starost, ki bi si jo pripisali sami glede na vaše počutje.

O staranju

Staranje je povsem normalen, a ne povsem razumljen biološki proces, ki se kaže kot zmanjšana sposobnost vzdrževanja ravnovesja v telesu zaradi slabšanja normalnih fizioloških funkcij. Staranje je povzročeno s številnimi dejavniki, med katere spadajo:

oksidativen stres, nepravilno popravljanje celic in neustrezno število človeških celic.

Oksidativen stres povzročajo prosti kisikovi radikali. To so spojine, ki normalno nastanejo pri celičnem dihanju. Nastajajo pa tudi med sončenjem, uživanjem rdečega mesa in ob drugih nezdravih navadah. Naše telo se proti njim bori z antioksidanti, kamor spadata najbolj znana vitamin C in vitamin E, ki ju lahko dobimo s hrano ali prehranskimi nadomestki.

Nepravilno popravljanje celic je prav tako normalen proces, saj v našem DNA nastane kar 350.000 mutacij na minuto! Te napake naše telo popravi samo, a žal se ta sposobnost popravljanja z leti manjša in pride do kopičenja mutacij. Temu bi lahko rekli tudi starostni fenotip.

S starostjo upada tudi število človeških celic, ki se ne morejo več deliti (npr. srčno-mišične celice in nevroni). Lahko pa se poveča tudi število določenega tipa celic, kar vodi v nastanek benignih in malignih tumorjev.

Zdaj smo na hitro opisali tri vzroke staranja, ki so resda genetsko določeni, a jih lahko z nezdravim načinom življenja pospešimo.

Kaj povzroča nastajanje gubic?

Pojava gubic ne moremo preprečiti, lahko pa ga močno upočasnimo. Obstajajo številni uničevalci kolagena, ki pospešujejo staranje vašega telesa. Mednje spadajo:

enostavni sladkorji,

UV-svetloba (pretirano izpostavljanje soncu),

kajenje,

pretirano uživanje alkohola,

nezadostno uživanje aminokislin, ki so ključne za izgradnjo kolagena.

Vse to imenujemo zunanji dejavniki staranja, ki so tudi glavni krivci za prehitro staranje.

Poglejmo si to na naslednjem primeru:

Na podlagi vaše genetike bi morali dobiti gubice pri 45 letih, a zaradi pokajene škatlice cigaret na dan, prekomernega uživanja alkohola in sončenja brez uporabe sončne kreme ste prve gubice dobili že pri 27 letih.

Seveda se sedaj pojavi vprašanje, ali si lahko povrnete mladosten videz. Odgovor je delno pritrdilen. Če boste začeli s spremembami dovolj hitro, si ga lahko delno povrnete, a kar je še pomembneje, lahko ga boste dlje časa vzdrževali.

Navada, ki uničuje vašo kožo

Če vas ne straši dejstvo, da je pretirano izpostavljanje soncu vodilen vzrok nastanka kožnega raka, naj vas v senco prestavi dejstvo, da je sonce glavni krivec staranja vaše kože. Kar 80 % staranja kože obraza je posledica UV-žarkov. UV-svetloba namreč uničuje kolagen, ki je v dermisu (srednjem sloju kože). Če smo natančnejši, uniči strukturo skupkov kolagena.

Za normalno funkcijo je pomembno, da je kolagen medsebojno povezan, in če to povezanost izgubi, koža izgubi svoj mladosten videz. Seveda je smiselna rešitev problema izogibanje soncu in nadomestitev poškodovanega kolagena z novim.

Opazili ste torej prve gubice. Začnite pogosteje uporabljati sončno kremo in uživati več kolagena! Z uporabo zaščite pred soncem lahko odložimo nastanek in večanje gubic tudi za več let.

Ohranjanje mladostnega videza in zdravja je najpomembnejša vrednota ljudi, za katero smo pogosto pripravljeni narediti vse. Odgovor se ne skriva v dragih lepotnih operacijah ali dragih kozmetičnih pripravkih, temveč v vsakdanjih živilih in aktivnem življenjskem slogu. In kaj vsebuje večina takšnih živil? Kolagen.

O kolagenu

Kolagen je najpogostejša človeška beljakovina, saj predstavlja približno tretjino vseh človeških proteinov. Poznamo kar 28 različnih podtipov, katerih naloge so res številne. Omogočajo strukturno podporo in vzdržujejo obliko kože, mišic, sklepnega hrustanca in vezivnih tkiv.

Naše telo proizvaja kolagen samo, a z leti vse manj. Pomanjkanje kolagena najprej opazimo na koži, saj se zaradi izgube elastičnosti pojavijo gubice. Nastopijo tudi druge težave, od bolečin v sklepih do upada mišične mase.

Kolagen je protein, ki se razgradi v naših prebavilih, zato ga ne moremo zgolj zaužiti in nadomestiti. Na srečo pa lahko z uživanjem zadostnih količin aminokislin telesu olajšamo izgradnjo novega kolagena. In kje dobiti aminokisline, ki so ključne za izgradnjo kolagena? Seveda iz hrane z dosti kolagena ali prehranskih dopolnil.

Izvor kolagena

Količina kolagena začne upadati po 20. letu, pri štiridesetih pa upade kar za 1 % na leto. Tega žal ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa to upočasnimo z uživanjem aminokislin, ki jih telo potrebuje za izgradnjo kolagena. Smiselno je začeti uživati kolagen že v dvajsetih letih, a tudi če začnemo pri višji starosti, lahko po dveh ali treh mesecih jemanja opazimo zmanjšanje gubic. Ker je kolagen naravna snov, je neškodljiv in ga lahko uživamo več let. V zadostni količini se nahaja v vsakodnevnih živilih, lahko pa uživamo tudi prehranska dopolnila.

Kolagen v hrani vpliva na lastno sintezo kolagena na dva načina:

- hrana kot izvor kolagena,

- snovi v hrani, ki povečajo proizvodnjo kolagena.

Živila, ki vsebujejo največ potrebnih aminokislin, so losos, pusta govedina, piščančje meso, zelena listnata zelenjava, jajčni beljak, jagodičevje in avokado. Snovi, ki spodbujajo produkcijo kolagena, so baker, cink in vitamin C. Te pogosto uporabljamo kot kombinacije skupaj s kolagenom v prehranskih nadomestkih za maksimalno učinkovitost.

Kolagen je tudi v rastlinski prehrani, obstajajo pa tudi vegetarijanske oblike prehranskih nadomestil, zato lahko s pravilnim načrtovanjem obrokov zadostne količine dobijo tudi vegetarijanci.

Kolagen kot nadomestek

Kolagen se kot prehransko dopolnilo nahaja v obliki kapsul, tablet in praška. Pogosto poleg kolagena dopolnila vsebujejo tudi druge snovi (npr. vitamin C). Koliko kolagena zaužijemo, je odvisno od potreb našega telesa in navodil proizvajalca izdelka. Najbolje ga je zaužiti ob zajtrku ali kosilu z veliko vode.

Danes se uporablja hidrolizirana oblika kolagena. Ta je pridobljena s pomočjo posebnih encimskih procesov, katerih produkt se veliko učinkoviteje absorbira v naše telo.

Ker obstaja več podtipov kolagena, so posamezni nadomestki bolj namenjeni eni skupini težav kot drugi. Pogosto najdemo pripravke, namenjene za bolečine v sklepih, spet druge za izboljšanje videza kože. Smiselno je, da pripravek vsebuje različne podtipe kolagenov, kot je npr. Golden Tree Premium Collagen Complex iz podjetja Popolna postava.

Ta vsebuje vse najpomembnejše podtipe kolagena v hidrolizirani obliki. To so

hidrolizirani goveji kolagen,

hidrolizirani ribji kolagen in

hidrolizirani jajčni kolagen.

Kako si podaljšati življenje?

Zaključimo s to izredno zanimivo tematiko. Povprečna življenjska doba ljudi se resda povišuje, a maksimalna življenjska doba ostaja enaka. Ta je namreč konstantna in specifična za vsako vrsto. Tudi ljudje nismo nobena posebnost, saj se ta ni nikoli spremenila. Predvideva se, da je človeku ob optimalnih pogojih lahko “danih” največ 120 let življenja. Za zanimivost naj povem, da je Jeanne Calment edina, ki je živela več, saj je bila ob smrti stara kar 122 let in 164 dni.

120 let se sliši res ogromno, a dejstvo je, da lahko z zdravim načinom življenja živimo veliko dlje, kot je slovensko povprečje. Trenutno velja, da je edini potrjen način podaljšanja življenja tako imenovana kalorična restrikcija. Z drugimi besedami, manj in bolj zdravo kot ješ, dlje boš živel. A to je tema za naslednji članek.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava .