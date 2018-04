Izkoristite priložnost - prijavite se na nagradno akcijo

Želite odstraniti dioptrijo po vaši meri?

V osnovi se operacije oči delijo na LASERSKO odstranitev dioptrije in odstranitev dioptrije z VGRADNJO LEČ. Pri laserski odstranitvi dioptrije obstajajo štiri različne metode, in sicer PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Pri vgradnji leč pa se operacije delijo na vgradnjo ICL-leče in vgradnjo IOL-leče.

Katera metoda operacije oči je najprimernejša za vas?

Zdravnik izbere metodo na podlagi pogovora (osebne preference) in podatkov (dioptrija, astigmatizem, starost …), ki jih pridobi na detajlnem oftalmološkem pregledu z vami.

Zelo pomembno pri izbiri očesnega kirurga je, da ima zmožnost, da vas operira z metodo, ki je za vas najprimernejša. Zakaj? Operirani ste lahko z metodo, ki ni najprimernejša za vas, in rezultati bodo zadovoljivi, vendar ne optimalni.

V VIDIM Očesnem Centru v Celju razpolagajo z vsemi metodami, ki se v svetu trenutno izvajajo. Njihov izbor metode, s katero bo pacient operiran, temelji na varnosti posega za pacienta. Ogromno naredijo prav za varnost, pri čemer zahtevajo predvidljivost rezultatov in najboljšo mogočo rešitev za posameznega pacienta.

Boštjan Drev, dr. med., specialist oftalmolog kirurg, odgovarja na pogosta vprašanja pacientov

Za doktorja smo pripravili nekaj vprašanj, ki so jih največkrat zastavljali pacienti s starostno dioptrijo. Če imate težave z dioptrijo ali starostno daljnovidnostjo, je spodnji intervju z doktorjem kot nalašč za vas. Verjamemo, da boste izvedeli kaj zanimivega, kar vam bo pomagalo pri vaših odločitvah.

Kdo je dr. Boštjan Drev?

Sem Boštjan Drev, dr. med., specialist oftalmolog kirurg. Sem direktor in vodja zdravniške ekipe v očesnem centru VIDIM. V svoji 15-letni strokovni karieri sem opravil več kot 15 tisoč operacij sivih mren, operacij za odstranitev dioptrije. Sodelujem tudi z očesnimi kirurškimi centri v tujini, kjer izobražujem specializante oftalmologije in jih učim zahtevnih tehnik operacij.

Kaj natanko pomeni starostna daljnovidnost?

Starostna daljnovidnost ali t. i. presbiopija je normalen fiziološki pojav staranja leče, ki se pojavi med 43. in 50. letom in se kaže s slabšo vidno ostrino na bližino. Lastna očesna leča izgubi prožnost in s tem se postopno manjša sposobnost prilagajanja – upogibanja leče za gledanje na bližino. Takrat ponavadi takšni posamezniki posežejo po očalih ali lečah.

In če nočemo nositi očal ali kontaktnih leč?

Obstajata dve vrsti operacij, ki uspešno rešujeta težave, povezane s starostno daljnovidnostjo, in nam pomagata, da postanemo neodvisni od očal. Starostna daljnovidnost se v kombinaciji s kratkovidnostjo, daljnovidnostjo in/ali astigmatizmom največkrat rešuje z zamenjavo znotrajočesne leče, v zadnjih letih pa se razvijajo tudi laserske metode za operacijo starostne daljnovidnosti.

Ali je operacija z zamenjavo očesne leče boleča?

Operacija je povsem neboleča, hitra in varna. Gre za operacijo, podobno operaciji sive mrene, le da se v tem primeru vgradi nadstandardna leča. To pomeni, da se v oko vgradi unikatna, po meri narejena večžariščna leča, ki rešuje vse vrste dioptrije in hkrati starostno daljnovidnost. Gre za dosmrtno rešitev dioptrije, saj je poseg trajen in dioptrija se po posegu ne spreminja več.

Pogosto slišimo, da je laserska korekcija dioptrije primerna zgolj za mlajšo populacijo. To zdaj ne drži več?

Laserska korekcija ni primera zgolj za mlajšo populacijo. V starosti med 20. in 40. letom je laserska korekcija dioptrije vsekakor na 1. mestu, po 50. letu starosti pa je bolj pogosta zamenjava znotra očesne leče, vendar se lahko z zdajšnjim napredkom tehnologije starostna daljnovidnost rešuje tudi z lasersko korekcijo.

Kakšne so možnosti rešitve starostne daljnovidnosti z laserjem?

Očesni kirurgi in strokovnjaki podjetja Carl ZEISS so razvili poseben, računalniško voden laserski poseg, ki uspešno rešuje starostno daljnovidnost ali t. i. presbiopijo, ki se pojavi samostojno ali v kombinaciji s katerokoli drugo dioptrijo. Ta laserska operacija se imenuje Presbyond in se v svetu izvaja že več let, od začetka letošnjega leta tudi v očesnem kirurškem centru VIDIM izvajamo tovrstne operacije.

Na kakšen način poteka laserska korekcija po metodi Presbyond?

Presbyond se izvaja izključno na dveh vrhunskih laserjih podjetja ZEISS (Visumax in MEL 90), ki sta vodena in povezana prek računalnika, na katerem pred posegom naredimo načrt operacije. Z laserjem po meri na poseben način preoblikujemo roženico in s tem popravimo dioptrijo na daljavo in/ali astigmatizem ter povečamo vidno ostrino na bližino. Primeren je tudi za paciente, ki so se zaradi starostne daljnovidnosti prvič srečali z očali.

Ali metoda Presbyond trajno reši težave na blizu in daleč?

Odvisno od stanja oči in tega, kako posameznikovi možgani sprejemajo nov način gledanja. Petletne študije dokazujejo, da se 97 odstotkov ljudi prilagodi takšnemu načinu gledanja in so praktično neodvisni od očal tako za daleč kot tudi za blizu. Načeloma gre za dolgotrajno rešitev.

V čem je torej razlika med zamenjavo očesne leče in laserjem Presbyond?

Laserska metoda Presbyond predstavlja rešitev za ljudi med 43. in 55. letom, ki imajo težave pri delu na bližino in zaradi tega niso najustreznejši kandidati za lasersko korekcijo po metodah ReLEx SMILE ali FEMTO LASIK ali pa je njihova leča še zelo prosojna in kvalitetna ter zaradi tega ni primerna za zamenjavo. Menjava znotrajočesne leče se izvaja od 40. leta dalje, najpogosteje po 45. letu, ko ugotovimo, da je lastna očesna leča slabše kvalitete ali stanje očesa ne dopušča laserske operacije dioptrije.

Na podlagi česa se odločite, katera operacija je za posameznika najprimernejša?

Najprej je treba opraviti obsežen oftalmološki pregled, ki obsega zelo natančne meritve in posnetke stanja očesa. Sledi pogovor s pacientom, s katerim ugotovimo, kakšne so njegove želje in kakšen je njegov življenjski stil, vključno z delovnimi in življenjskimi navadami. Pacientu pojasnimo optimalne možnosti in morebitne prednosti posamezne metode pred drugo. Pacientu vedno predlagamo najboljšo mogočo rešitev.

Ali lahko z operativno korekcijo rešite kakršnokoli dioptrijo?

V očesnem kirurškem centru VIDIM smo edini in prvi v širši regiji, ki izvajamo vse očesne operacije za odpravo dioptrije in seveda v radiju 500 kilometrov tudi edini, ki izvajamo laserske operacije po metodah ReLEx SMILE in Presbyond. Celostna ponudba nam omogoča, da lahko pomagamo 98 odstotkom populacije, ki išče rešitev za operacijo dioptrije.

