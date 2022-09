Izbira očal: kaj se zgodi, če ne nosimo kakovostnih stekel?

Dober vid je neprecenljiv, a vse dokler težav z očmi nimamo, se nam zdi samoumeven. Izbira očal je vedno individualna zgodba, saj so vaše oči enako edinstvene kot vi. V tem kontekstu izbira ustreznih očal ni lahka odločitev, saj se morajo ujemati številni dejavniki. Na primer optimalen vid ter popoln videz z izjemno natančno izdelanimi stekli in popolnoma usklajenimi okvirji za očala, pa še vrsta drugih dejavnikov. Korekcijska stekla s pravilno, ustrezno dioptrijo imajo velik vpliv na vsakdanje življenje. Prav je, da ob nakupu očal to še kako upoštevamo.

Dober vid je ključen za vsak dan, saj ga potrebujemo za sporazumevanje, branje, pisanje in učenje. Dober vid je istočasno mnogo več kot to, da lahko jasno vidimo črke, je tudi oblika fine motorične spretnosti.

Po drugi strani lahko težave z očmi, slab vid in neustrezna izbira očal kakovost življenja postavijo na mnogo nižjo raven. Posledice nošenja stekel, ki niso narejena natančno po naših lastnostih slabovidnosti, so velikanske - investicija v kakovostna očala se tako še kako obrestuje na številnih ravneh. Ne le da zaradi slabega vida težko beremo, gledamo televizijo in počnemo vse druge vsakdanje aktivnosti, slab vid je lahko tudi vzrok za glavobole.

Znotraj konteksta težav z vidom in očmi je posebej problematičen vidik neustrezne izbire očal, zaradi katerih vid ne more biti izkoriščen do popolnosti. Nekakovostna stekla imajo med drugim slabše nanose, niso trpežna, hitreje so dovzetna za poškodbe, imajo tudi slabšo UV-zaščito. Na drugi strani lahko korekcijska stekla s pravilno, ustrezno dioptrijo odpravijo simptome, kot so bleščanje, glavoboli, zamegljen vid, utrujenost oči, slab bioritem …

Zastarela predpostavka in pomemben preboj

Dejstvo je, da večina proizvajalcev stekel še vedno izdeluje stekla, ki so narejena na zastarel način. Razlog, da je tako, lahko pripišemo tudi dolgoletnemu in uveljavljenemu modelu, postopku izdelave stekel za očala, ki temelji na standardnem shematskem očesu po Gullstrandovi metodi iz leta 1900 in ima bistveno pomanjkljivost. "Gullstrandovo oko" namreč opisuje shematsko oko, ki predstavlja idealen model očesa, kakršnega je v resničnem svetu težko najti. Še posebej takrat, ko gre za okvarjen vid, postane odklon od omenjenega standarda kritičen. Predpostavlja se namreč, da so vsa očesna zrkla dolga 24 mm, čeprav vemo, da je očesno zrklo lahko dolgo od 20, pa vse do 30 mm. To pusti kar 98 % svetovnih uporabnikov očal s stekli, ki se ne prilegajo natančno njihovim edinstvenim očem.

Čeprav so se tehnologija in stekla nenehno izboljševala, je "Gullstrandovo oko" kot standardna osnova za izračun očesa ostala enaka. Uveljavljeno podjetje Rodenstock je leta 2017, skoraj 118 let po prvi definiciji shematskega očesa, doseglo nov preboj in zamenjalo "Gullstrandovo oko" s tehnologijo DNEye® PRO.

Očala kot najbolje ukrojena obleka

Ko gre za očala, ne sprejemajte kompromisov. Zakaj bi jih, ko pa lahko imate natanko takšna, kot si jih želite? Kot najbolje ukrojeno obleko, pa naj gre za očala z dioptrijo ali za modni dodatek. In ko gre za očala, smernice napredka postavlja podjetje Rodenstock. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Z očali Rodenstock – pa naj gre za sončna očala ali očala za računalnik, daljavo, vožnjo, branje, šport – dobite edinstven izdelek, tako kot sta vaš DNK ali kakovostna in po meri ukrojena obleka, obenem pa so unikat za vsakega posameznika, ki jih naroči.

Zakaj je biometrična preciznost pomembna?

Biometrična preciznost, ki v osnovi opisuje stopnjo, do katere so biometrični parametri očesa natančno določeni in uporabljeni v procesu izračuna korekcijskega stekla, je za večino proizvajalcev korekcijskih stekel le naključje.

Vsake posameznikove oči so edinstvene oblike ter velikosti in zato, da so korekcijska očala lahko prilagojena prav vsakemu posamezniku, jih pri Rodenstocku obravnavajo individualno – z največjo biometrično natančnostjo. Zato določijo biometrijo celega očesa. Z uporabo naprave DNEye® Scanner in patentiranih tehnologij lahko podjetje Rodenstock določi več kot 7.000 podatkovnih točk in več kot 80 parametrov posameznikovega očesa. Vsi pridobljeni podatki so nato integrirani neposredno v korekcijsko steklo in vodijo proces, katerega rezultat je najnatančnejše korekcijsko steklo na svetu – z najostrejšim vidom za vsak kot in vsak pogled.

Unikatna stekla - B.I.G. EXACT™ in B.I.G. NORM™

Leta 2020 so na trgu predstavili filozofijo B.I.G. VISION™. Njihova tedanja ambicija je bila, da nekega dne zagotovijo B.I.G. VISION™ ZA VSE, oziroma najbolj oster možen vid vsem uporabnikom očal. V naslednjem razvojnem koraku so razvili stekla B.I.G. EXACT™, katerih rezultat vas bo zagotovo navdušil: najostrejši mogoč vid iz vseh zornih kotov, kamorkoli pogledate, na katerokoli daljavo – s korekcijskimi očali, ki temeljijo na meritvah vida z napravo DNEye® Scanner in na natančnem biometričnem modelu vašega edinstvenega očesa. Gre za najbolj individualna korekcijska stekla vseh časov.

Podjetje Rodenstock je v letu 2022 znova postavilo nove standarde za boljši vid, s stekli B.I.G. NORM™ – tokrat s pomočjo umetne inteligence. Rodenstockov algoritem umetne inteligence (AI) predstavlja nov standard in nov, natančnejši način izračuna in izdelave korekcijskih stekel, za vse primere, ko posameznikove biometrične meritve z napravo DNEye Scanner® niso na voljo.

Rezultat individualno izdelanih stekel: Bolj oster vid na vse razdalje, skrajšan čas navajanja na nova korekcijska stekla, večje udobje vida, boljši kontrast, boljši vid v mraku, manj popačenja slika, slika brez učinka »plavanja« in boljše zaznavanje gibanja.

Številne možnosti nadgradenj, ki vplivajo na vsakdanje počutje

Stekla Rodenstock so izjemno kakovostna ter jih odlikujejo dolga življenjska doba in odlične lastnosti čiščenja. Zahvaljujoč visokotehnološki tehnologiji nanosov pa so tudi dvakrat bolj odporna proti praskam kot sicer in zagotavljajo optimalno UV-zaščito. A svoja stekla Rodenstock lahko še dodatno nadgradite tako, da bodo izboljšala kvaliteto vašega vida in posledično življenja.

Z vrhunski nanosi boste še dodatno zaščiteni pred svetlobnimi izzivi vsakdana, v službi ali doma. Eden izmed tovrstnih "branikov" je tudi nanos Solitaire® Protect Balance, ki vas bo zaščitil pred svetlobo televizorjev, monitorjev, tablic in pametnih telefonov, ki imajo ima nenaravno visok delež modre svetlobe. To lahko obremeni oči, povzroča neprijeten spanec in moti ​​naravno počutje. Nanos Solitaire® Protect Balance bo v tem kontekstu omogočil bolj sproščen vid, s tem, da odbija umetno modro svetlobo stran od oči.

Tudi material PRO410 vam bo nudil zaščito pred UV svetlobo in zaščito pred potencialno škodljivo visoko energijsko modro svetlobo. Glavna naloga materiala je, da zagotavlja maksimalno zaščito in ne moti individualnega bioritma (cikel spanja in budnosti). Material PRO410 ščiti vaše oči pred nastankom degerenacije rumene pege zaradi izpostavljenosti škodljivi svetlobi. Napredna tehnologija ščiti pred potencialno škodljivimi elementi modre svetlobe in zagotavlja, da oči dobijo le tisto svetlobo, ki jo resnično potrebujejo.

Nanos X-tra Clean bo poskrbel, da se kapljice, umazanija in delci prahu komajda usedejo ali primejo na steklo. Če pa se steklo vendarle umaže, je umazanijo enostavno odstraniti, ne da bi s tem na steklu pustili madeže. Ker takšno steklo potrebuje manj čiščenja kot stekla brez nanosa X-tra Clean, pride do manj fizičnega stika s samim steklom in posledično do manj poškodb, ki običajno nastanejo pri čiščenju.