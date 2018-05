Festival zdravja za vse generacije

Oglasno sporočilo

Prvo junijsko soboto bo Gospodarsko razstavišče ponovno postalo središče zdravega načina življenja. Strokovnjaki iz Lekarne Ljubljana bodo na Festivalu zdravja z obiskovalci delili svoje bogato znanje in izkušnje s področja zdravja in dobrega počutja. Obiskovalci bodo lahko opravili številne brezplačne preventivne meritve in se informirali o aktivnostih in izdelkih za ohranjanje zdravja.

Festival Zdravja, ki ga v soboto, 2. junija, med 9. in 17. uro na Gospodarskem razstavišču že petič organizira Lekarna Ljubljana, bo letos v središče postavil nekatere najpogostejše bolezni sodobnega časa, kot so sladkorna bolezen, povišan holesterol, visok krvni tlak, čezmerna telesna teža, osteoporoza, težave s prostato in vensko popuščanje. S farmacevti in drugimi strokovnjaki se bodo udeleženci lahko v sproščenem vzdušju pogovorili o dejavnikih tveganja in o preventivi ter o tem, kaj lahko sami storimo za boljše počutje.

Bolezni sodobnega časa bo posvečeno tudi eno od strokovnih predavanj. Milan Balaban, mag. farm., iz Lekarne Ljubljana bo ob 13. uri predaval o kroničnem venskem popuščanju ter predstavil vaje za lajšanje in preprečevanje težav. Udeleženci pa bodo lahko prisluhnili tudi znani slovenski avtorici Sanji Lončar, ki bo ob 10. uri predavala o naravnih rešitvah za zdrave in čile možgane.

Brezplačne meritve

Lekarna Ljubljana bo skupaj s sodelujočimi partnerji in društvi tako kot vsako leto zagotovila vrsto brezplačnih preventivnih meritev zdravstvenega stanja: meritve glukoze v krvi, krvnega tlaka, EKG, srčnega utripa, saturacije, venskega pretoka, ogljikovega monoksida v izdihanem zraku, kostne gostote. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi pregleda kože in se posvetovali o njeni negi.

Vstopnine na festival ni, zato Lekarna Ljubljana prijazno vabi vse, ki imajo kakršnakoli vprašanja o svojem zdravstvenem stanju ali o uporabi zdravil ter prehranskih dopolnil, naj izkoristijo ta dan za obisk dogodka. Farmacevti in drugi strokovnjaki si bodo ta dan vzeli dovolj časa za pogovor in svetovanje.

Lekarna Ljubljana bo donirala defibrilatorje

Ker Lekarna Ljubljana postavlja skupaj s skrbjo za zdravje na prvo mesto tudi družbeno odgovornost, bo direktor dr. Marjan Sedej ob tej priložnosti že tradicionalno Ljubljanskemu potniškemu prometu podaril novih pet defibrilatorjev, s katerimi bodo opremili pet mestnih avtobusov. ''Dobro se zavedamo, da se večina nesreč z zastojem srca zgodi na javnih krajih in da so takrat sekunde odločilnega pomena. Zato verjamemo, da bodo defibrilatorji pomemben prispevek k reševanju življenj,'' je povedal dr. Marjan Sedej.

Na festivalu bo veliko aktivnosti namenjenih tudi različnim družabnim in gibalnim aktivnostim. Otroci se bodo lahko udeležili poučnih delavnic, si izdelali kremo ali mazilo za ustnice, se preizkusili v mini golfu, v skoku na mini Planici in kotalkanju. Za starejše obiskovalce pa so pripravili različne aktivnosti za ohranjanje gibljivosti in kuharske delavnice zdrave prehrane. Glasbeni gost 5. Festivala zdravja je Andrej Šifrer, ki bo natopil ob uradnem delu dogodka ob 12. uri.

Celoten program Festivala zdravja