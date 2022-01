Tragična smrt nekdanje miss ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla naša ljuba Cheslie," je v sporočilu za javnost sporočila družina Cheslie Kryst, nekdanje miss ZDA, "s svojo lepoto in močjo je navdihovala ljudi po vsem svetu."

Po navedbah CNN, ki se sklicuje na poročilo newyorške policije, je 30-letna Kryst storila samomor, skočila naj bi z ene od zgradb na Manhattanu.

Le nekaj ur pred smrtjo je na Instagramu objavila svojo fotografijo in ob njej zapisala: "Naj vam ta dan prinese počitek in mir."

Cheslie Kryst je bila sicer odvetnica, imela je tri diplome z dveh univerz. Zavzemala se je za reformo ameriškega pravosodja, delala je predvsem s po krivem obsojenimi zaporniki.

Kam se obrniti za pomoč v stiski?

Zaupni telefon Samarijan

Telefon: 116 123 (24 ur na dan, brezplačno, anonimno)



SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

Telefon: 080 11 55 (24 ur na dan, brezplačno, anonimno)



Klic v duševni stiski

Telefon: (01) 520 99 00 (med 19.00 in 7.00)



Ženska svetovalnica – krizni center

Telefon: 031 233 211 (24 ur na dan)



PRISLUHNEM TI – Telefon za pomoč v stiski

Telefon: 031 50 60 50 (pon.-pet.: med 16:00 in 20:00)