Skupina Black Eyed Peas na Poljskem razjarila politike

Potem ko je nastop v osrednjem silvestrskem TV-prenosu odpovedala članica skupine Spice Girls Mel C, je Poljake 31. decembra iz smučarskega središča Zakopane pozdravila ameriška skupina Black Eyed Peas.

Med nastopom se je pevec will.i.am zahvalil Poljakom za njihova "odprta srca in ume", ker so po napadu ruske vojske na Ukrajino v svoje domove sprejeli ukrajinske ženske in otroke. Nato je posvetil skladbo skupine z naslovom Where Is the Love "tistim, ki vse leto doživljajo sovraštvo", pripadnikom judovske skupnosti, ljudem afriškega rodu in skupnosti LGBTQ.

Ta poteza pa je razjarila poljsko konservativno oblast. Državni sekretar, pristojen za človekove pravice, Marcin Warchol je v odzivu zapisal, da je "promocija LGBT sramota".

Glavna vladajoča stranka na Poljskem, Zakon in pravičnost (PiS), se v polemiko za zdaj ni vmešala.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je dogodek komentiral z besedami, da podpira "družino", a dodal, da je proti omejevanju "umetniškega izražanja" skupin, na spletni strani poroča britanski BBC. Dodaja, da polemika ne zadeva samo spoštovanja spolne usmeritve ljudi na Poljskem, eni najbolj katoliških držav v Evropi, gre tudi za denar, vlogo Poljske v EU in prihodnost vlade vladajoče desne koalicije.

Warchol je pevca prek enega od družbenih omrežij tudi vprašal, zakaj je skupina že imela koncerte v državah, kjer je položaj skupnosti LGBTQ še slabši, vključno s Katarjem in Savdsko Arabijo, in glasbenike obtožil, da so prodali svoja načela.

Will.i.am mu je odgovoril, da je namesto bojkota takih držav bolje tam igrati in tako spodbuditi ljudi k večji strpnosti. Na očitek o prejetem denarju pa je odgovoril, da se "temu reče glasbena kariera".

Skupina, ki je po nekaterih navedbah za svoj nastop na Poljskem prejela milijon ameriških dolarjev, je v zadnjem trenutku nadomestila "spajsico" Melanie C, ki se je umaknila in pri tem kot razlog navedla "težave, ki niso v skladu s skupnostmi, ki jih podpiram".

Odraščanje kot LGBTQ-oseba je lahko na Poljskem po navedbah BBC še vedno travmatična izkušnja. Tako poljska vlada pod vodstvom PiS kot predsednik države Andrzej Duda sta v preteklosti uporabila retoriko proti skupnosti LGBTQ, da bi pridobila glasove pred volitvami v letih 2019 in 2020.