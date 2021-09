Poroka brez pompa: poročil se je brat Kate Middleton

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poročnega slavja na jugu Francije sta se udeležila tudi William in Kate s svojimi tremi otroki.

Potem ko je moral zaradi pandemije covid-19 kar dvakrat preložiti poroko, je James Middleton, brat vojvodinje Cambriške, pretekli konec tedna vendarle skočil v zakonski jarem.

Brat vojvodinje Catherine se je poročil s francosko finančnico Alizee Thevenet, obred, ki so ga priredili v vasici Bormes-les-Mimosas v Provansi na jugu Francije, pa je potekal v družinskem krogu. Ob Kate so se ga udeležili tudi princ William in njuni trije otroci, navajajo britanski mediji.

34-letni James je v preteklosti razkril, da se bori s klinično depresijo, najbolj intenzivno depresivno motnjo. Povedal je, da so mu pri tem v veliko oporo psi, med njimi terapevtska psička Ella, zaradi katere je tudi spoznal svojo nevesto.

V nekem londonskem športnem klubu se mu je namreč psička iztrgala iz rok in stekla proti lepi neznanki − Francozinji Alizee. "Osramočen sem se šel opravičit," je letos spomladi povedal za The Telegraph, "nisem pa vedel, da sem pravzaprav v tistem trenutku spoznal svojo bodočo ženo."

