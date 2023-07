Oskarjevka odkrito: Vzela sem prevelik odmerek in skoraj umrla

Z oskarjem nagrajena ameriška igralka Tatum O'Neal je v pogovoru za revijo People razkrila, da je maja 2020 vzela prevelik odmerek opiatov in utrpela možgansko kap. "Skoraj sem umrla," je povedala 59-letna hči igralcev Joanne Moore in Ryana O'Neala.

"Doživela je tudi zastoj srca in več napadov, na trenutke smo mislili, da ne bo preživela," je izkušnjo za People opisal Kevin McEnroe, najstarejši od treh otrok, ki jih igralka ima z nekdanjim možem, teniškim zvezdnikom Johnom McEnroejem. Dodal je, da so se bali, da njihova mama ne bo več mogla govoriti in tudi ne hoditi.

Leta 1986 se je poročila s teniškim zvezdnikom Johnom McEnroejem, s katerim ima tri otroke. Razšla sta se leta 1992, dokončno ločila pa dve leti pozneje. Foto: Guliverimage

Tatum O'Neal se je dolga leta borila z odvisnostjo od opojnih substanc, zlorabljala je zdravila, ki so ji jih predpisali za bolečine v hrbtenici, vratu in drugih sklepih, ob protibolečinskih sredstvih pa je uživala tudi druge opiate in maja 2020 vzela prevelik odmerek.

Ko se je zbudila iz kome, ni mogla govoriti ali komunicirati na kakršenkoli način. "Ni vedela, kje je," je povedal njen sin Kevin, "visela je na nitki. Svojemu bratu in sestri sem moral sporočiti, da je slepa in gluha ter da morda nikoli več ne bo mogla govoriti."

V zadnjih treh letih je bila v več rehabilitacijskih programih, da bi si spet opomogla, zbrala moči, povrnila spomin ter sposobnost branja in pisanja. Na presenečenje mnogih se ji je stanje občutno izboljšalo, a (še) ne povsem. Zdaj se trudi predvsem razdelati psihološke in čustvene razloge za svojo odvisnost, ki jo spremlja že od mladosti.

Z očetom Ryanom O'Nealom v filmu Papirnata luna Foto: Guliverimage

Tatum O'Neal je bila otroška zvezdnica, pri le desetih letih je ob očetu Ryanu O'Nealu nastopila v filmu Papirnata luna (Paper Moon) in osvojila oskarja, s čimer je bila do takrat najmlajša dobitnica te nagrade. Njen odnos z očetom je bil sicer zelo turbulenten, prav tako njen zakon s športnim zvezdnikom Johnom McEnroejem, s katerim se je poročila leta 1986 in se razšla leta 1992. Večino življenja se je borila z odvisnostjo od opojnih substanc, tudi heroina, se nekajkrat "očistila", nato pa spet vrnila na stara pota. Zdaj upa, da je to poglavje njenega življenja dokončno za njo.