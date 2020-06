Legendarni pevec razkril, da so ga ob rojstvu razglasili za mrtvega #video

V nedeljo je valižanski pevec Tom Jones praznoval 80. rojstni dan, ob tem je v intervjuju za BBC-jev Radio 2 povedal, da bi se njegovo rojstvo skoraj končalo tragično.

Ko se je rodil, je bil namreč povsem tiho in porodniška babica je bila prepričana, da je mrtev, je razkril. "Nisem zajokal, nobenega glasu nisem izpustil in porodniška babica je moji materi dejala: 'Zelo mi je žal, otrok ne diha ...' K sreči pa je bila tam tudi moja babica, ki je prinesla vedro hladne vode, me prijela za gležnje in potopila v vodo. Seveda so me potem takoj slišali!"

Tako je Tom Jones junija lani ogrel ljubljanske Stožice:

Legendarni pevec je sicer pred kratkim med globalnim spletnim koncertom One World: Together At Home spregovoril tudi o svojem težkem otroštvu, ko je pri 12 letih zbolel za tuberkulozo in bil zaradi tega kar dve leti v domači izolaciji. "Celi dve leti sem bil izoliran v hiši, kjer sem se rodil in odraščal," je povedal, "a zdržal sem in prepričan sem, da bomo premagali tudi koronavirus. Le skupaj moramo držati."

