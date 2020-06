"Kapitan Kirk" po novem dopušča možnost, da Nezemljani obstajajo #video

William Shatner, ki je zaslovel kot kapitan James T. Kirk, poveljnik vesoljskega plovila Enterprise v seriji Zvezdne steze, je bil dolgo prepričan, da življenje v vesolju obstaja le na Zemlji. Kljub temu, da je igral v seriji, v kateri so liki v praktično vsaki epizodi srečali prebivalce z drugih planetov.

Ko pa je lani za TV-kanal History snemal dokumentarno oddajo The UnXplained o nepojasnjenih pojavih, kot so neznani leteči predmeti, pa se je poglobil v to tematiko in je zdaj precej manj skeptičen, je razkril pred kratkim.

Foto: Getty Images

"Z novimi fotografskimi tehnologijami lahko tudi mi dejansko vidimo tisto, za kar ljudje trdijo, da so videli," je izjavil za britanski tabloid Daily Mirror, "obstajajo posnetki pilotov ameriške vojske, ki jih ni mogoče pojasniti."

Čeprav zdaj dopušča možnost, da obstaja življenje na drugih planetih, pa Shatnerja glede tega še vedno bega ena stvar: zakaj se neznani leteči predmeti vedno pojavijo v zakotnih območjih sveta. "Ni mi jasno, zakaj ne pristanejo na Downing Streetu v Londonu ali pa pred Belo hišo," je izjavil.

Oglejte si še: