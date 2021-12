Dobrodelni Kanye West otrokom podaril 4.000 igrač

Kanye West se je v Chicagu udeležil dogodka Toys for Englewood, na katerem vsako leto zbirajo igrače za otroke iz socialno šibkejših družin. Mednje je razdelil štiri tisoč igrač. "Nekateri od teh otrok so ostali brez očetov zaradi nasilja z orožjem, starši nekaterih so v zaporu. Takšni ljudje, kot je Kanye, so zato zanje pravi blagoslov," so povedali organizatorji in dodali, da je glasbenik v njihovem okrožju znan po dobrodelnosti.

Pevec je odraščal v Chicagu, ki ga še danes redno obiskuje. Foto: Getty Images

"Tako smo ponosni, da se je spet odzval naši prošnji po pomoči otrokom Englewooda in širšega območja. V naši skupnosti ni tujec. Njegova prisotnost se vedno čuti v naši soseski in Kanye jo redno obiskuje. Letos je bil on naš Božiček." Nadeli so mu celo naziv junak domačega mesta, saj je vedno pripravljen pomagati pri vsem, kar potrebuje njihova skupnost.

Kanye je priskočil na pomoč tudi prejšnji mesec, ko je dobrodelni organizaciji v Los Angelesu pomagal dostaviti tisoč obrokov pred zahvalnim dnevom.

