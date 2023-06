Recite da Zadrski županiji: pet najboljših idej za pristno mediteransko izkušnjo

Dobrodošli v Zadrski županiji. Ta regija je v središču hrvaškega Jadrana, med imenitno gorsko verigo in kristalno čistim modrim morjem, in je popolna destinacija za vaš naslednji dopust ne glede na to, ali ste ljubitelj mestnih oddihov, adrenalinski odvisnik ali preprosto iščete mirno mesto za pobeg pred stresom. Uživajte na lepih prodnatih in peščenih plažah, potopite se v kristalno čisto modro morje ter vdihnite čisti morski zrak z vonjem borovcev, rožmarina, sivke in smilja, ob zvokih našega najljubšega poletnega glasbenika – škržata. V Zadrski županiji vas čaka dopust za dušo in telo, zato vam predstavljamo pet najboljših idej za pristno mediteransko izkušnjo. Recite da Zadrski županiji.

Foto: Filip Brala

1. Mestni oddih v Zadru

Spoznajte Zadar, mesto romantike in ljubezni, kraj strasti in duha. Hkrati tiho in dinamično, glasno in tiho, moderno in starodavno, Zadar je eno tistih mest, ki jih čutimo z vsemi čutili. Začnimo kar z Unescovim spomenikom – vstopite v staro mestno jedro skozi zaščitene mestne zidove in uživajte v kavi na način, kot to počnejo domačini, počasi in z užitkom. Ne zamudite obiska tržnice in ribarnice v Zadru, srečevališča celotne županije z rodovitnim zaledjem in dišečimi otoki, ter poiščite navdih za pravi mediteranski praznik.

Nato se sprehodite po kamnitih ulicah na lastno pest ali se pridružite enemu od vodenih sprehodov. Zadar je kot muzej na prostem, kjer vas bodo znamenitosti čakale na vsakem koraku – od rimskega foruma do svetovno znanih sodobnih instalacij in celo sfinge. Čeprav imajo južni temperament, Zadrčani znajo upočasniti tempo in uživati v življenju – nadenite si sončna očala in se jim pridružite pri pitju koktajlov ali vina v številnih kavarnah in barih. Na koncu dneva se sprehodite na vrh polotoka in med opazovanjem enega od najlepših sončnih zahodov na svetu prisluhnite, kako morje igra na Morskih orglah. V čast soncu je tik ob Morskih orglah postavljen spomenik Greeting to the Sun, nov simbol Zadra. Končajte svoj dan v eni izmed številnih restavracij in okusite pravi Mediteran.

Foto: Boris Kačan

2. Čas je za raziskovanje otokov

Vsak že ve za več kot tisoč otokov na hrvaškem Jadranu. Arhipelag Zadar z več kot 300 otoki spada med najlepše in najbolj priljubljene kraje za jadranje na svetu. Nasproti Zadra je zeleni otok Ugljan, otok oljk in ribiške zgodovine. V mestu Kali se sprehodite ali kolesarite med oljčnimi nasadi, nato pa skočite na sosednji otok Pašman, saj sta povezana z mostom. Povzpnite se na trdnjavo Pustograd, katere zgodovina sega v 6. stoletje, in uživajte v spektakularnem pogledu na Jadransko morje. Dugi otok ponuja čudovite poglede in naravo. Obiščite Naravni park Telaščica, kjer se visoki strmi klifi in mirne plaže potopijo v neskončno modro morje. Za odmerek "vitamina morja" pa se odpravite na plažo sanj – Sakarun.

Beli pesek, turkizna voda in borovi gozdovi, čisti eksotični raj. Toda danes predlagamo nekaj drugačnega – preverite najboljše pustolovske ture po zadrskih otokih – izberite SUP, kajak ali kolo kot svoje prevozno sredstvo ter odkrijte mirne ribiške vasi, skrite zalive in nepozabne plaže. Ali pa se potopite v modrino in raziskujte zapuščena plovila ter morske grebene, polne življenja. Seveda se lahko podate tudi na pohodniške poti, ki pogosto vodijo do točk z lepim razgledom na otoke Zadrske županije in Velebit. Če niste za akcijo, poiščite namestitev na enem od otokov in odkrijte Sredozemlje, kakršno je bilo nekoč. Uživajte v miru, tišini in dobri knjigi s pogledom na morje ter tamkajšnji kuhinji, vrhunskih svežih ribah in čudovitem domačem olivnem olju. Vrhunski dopust je zagotovljen, odločiti se morate samo, kateri otok izbrati kot svojo bazo.

Foto: Malik Adventures

3. Hedonizem v notranjosti

Če si želite dopusta stran od turistov, je za vas idealna notranjost v zaledju Zadra. Spoznajte tradicijo te regije vsak deseti mesec na sejmu v Benkovcu. Ponujajo vse – starine, orodje in lokalne proizvode, kot so zelenjava, sadje, med, vino in žganje, pa tudi žive živali. Čeprav ničesar ne kupite, se boste imeli super, pa tudi hrana tam ni slaba. Naš predlog je jagnjetina na žaru ali karkoli, kar je pripravljeno pod peko, saj gre za simbol in okus hrvaškega Mediterana. Za ogled notranjosti predlagamo kolesarski vinski izlet, ki vam bo ponudil prelepe razglede in najbolj znane vinograde te regije. Kolesarite skozi zgodovino in si privoščite počitek ob okušanju odličnih vin.

Kakovostna vina, ki jih v regiji proizvajajo že tisočletja, na najprestižnejših svetovnih festivalih osvajajo mednarodne nagrade. Potovanje po vsej Zadrski županiji, od Ravnih Kotarjev do obale, vam omogoča, da spoznate avtohtone sorte, kot so maraština, crljenak, debit in plavina, ter se prepričate o kakovosti dobro znanih sort, kot so merlot, kabernet sauvignon in syrah. Zemlja in morje se najočitneje prepletata v kombinaciji morskega sira in vina iz notranjosti. In kaj gre bolje skupaj s kozarcem vina kot aromatični in edinstveni paški sir? Otok Pag z dolgo tradicijo ročne izdelave sira je dom paškega sira, edinstvene dobrote.

4. Pogled na gore

Foto: Ivan Čorić

Ne glede na to, na kakšen način ali s kakšnim prevoznim sredstvom prispete v Zadrsko županijo, bo prva stvar, ki jo boste zagledali, impresivna gorska veriga Velebit. Takoj pod gorami je Pakleniška riviera. Kristalno čisto morje, naravne prodnate plaže, vrhovi gora, čudoviti kanjoni in rečne brzice zagotavljajo avanture za vsakogar, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Obiščite Nacionalni park Paklenica. Kolesarjenje, pohodništvo, plezanje in alpinizem so nepogrešljive dejavnosti za spoznavanje več kot 150 kilometrov poti, ki se začnejo v kanjonu – od lažjih pohodniških do alpinističnih, ki vodijo na Vagan in Sveto brdo, najvišja vrhova Velebita. Resni planinci se lahko pridružijo vodenim ogledom Nacionalnega parka Paklenica.

Plezalna sezona v Paklenici s 590 smermi na apnenčastih skalah traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Po alpinizmu se tudi ljubitelji vodnih adrenalinskih športov ne bodo dolgočasili, saj lahko veslajo po kristalno čistem toku reke Zrmanje. Zrmanjin globoko zarezan kanjon lahko prečkate s kajaki, kanuji ali manjšimi gumijastimi čolni. Seveda pa obstajajo tudi nepozabne plaže, ki jih ponuja celotna Pakleniška riviera.

5. Fjaka

Foto: Maja Danica Pečanić

Ali veste, kaj je fjaka? Fjaka je širši pojem kot običajni počitek po kosilu, ko je poleti običajno najbolj vroče. Fjaka je psihofizično stanje z neskončno željo po brezdelju. Vendar ne zamenjajte fjake z lenobo, saj gre za stanje uma in telesa, ki si ga želijo doseči vsi ljudje. Dalmatinci pravijo, da se fjaka doseže v Indiji z dolgotrajnim postom in meditacijo, medtem ko je v Dalmaciji božji dar. Fjako je zagotovo lažje doseči v mirnem okolju in predlagamo dopust na otokih brez avtomobilov. Otoki Silba, Olib in Vrgada so brez stresa, narava na njih pa nedotaknjena.

Povežite se z naravo in doživite Sredozemlje, kakršno je bilo nekoč, kozarec žganja ali vina z okusno sredozemsko hrano pa vas bo najbolje pripravil na fjako. Potopite se v to višje stanje uma, medtem ko počivate v senci ali na eni od številnih čudovitih plaž, in se pripravite na vrnitev v resničnost. Pričakujemo vas naslednje leto z novimi doživetji. Recite da Zadrski županiji.