Bi si upali pogledati skozi steklo z višine 400 metrov? #foto

Eden najnovejših nebotičnikov v New Yorku, One Vanderbilt, se dviga 427 metrov nad ulicami središča Manhattna. Zgornja štiri nadstropja nudijo poglobljeno doživetje − opazovalno ploščad Summit z zrcaljenimi stenami in tlemi, zunanjo teraso, stekleno dvigalo, ki je na zunanji strani stavbe, in pogled na avenijo Madison.

Ogledala, odsevne plošče in talni izrezi ustvarjajo učinek "hiše zabave", ki se poigrava z vašim občutkom za lokacijo in višino. Še bolj strašno je, da "steklene škatle" v 92. nadstropju "štrlijo" od pročelja stolpa, tako da prozorna tla omogočajo pogled naravnost na avenijo Madison. Odgovorni so zatrdili, da je ta tla podpirajo pet ton težki stebri.

Dvigalo, ki je v celoti zgrajeno iz stekla, vas bo popeljalo 366 metrov visoko ter vam omogočilo izjemen pogled na mesto.

Gostje Summita lahko doživijo tudi posebno večsenzorno instalacijo Air, ki jo je zasnoval umetnik Kenzo Digital. Instalacija, ki jo je umetnik poimenoval ljubezensko pismo meščanom, združuje preglednost, odbojnost in medijske učinke ter "iluzijo brezmejnega prostora".

Pod vedrim nebom lahko torej pod seboj opazujete vse, od taksija, ki odpira svoja vrata potnikom, do uživačev na plaži Jones, ki je oddaljena 60 kilometrov; opazujete pa lahko tudi Chryslerjevo zgradbo ter na tisoče drugih stavb, ki so z višine videti kot igračke.

Za obisk najnovejše atrakcije Manhattna so uvedli poseben kodeks oblačenja, in sicer z namenom, da bi obiskovalci ohranili spodobnost. Veliko ogledala na tleh namreč prebujajo domišljijo, sploh pri osebah, ki nosijo krila ali kilt.

Pod 3,3 milijarde dolarjev vredno naložbo se je podpisalo arhitekturno podjetje Kohn Pedersen Fox Associates. S 427 metri je One Vanderbilt četrta najvišja zgradba v New Yorku. Na prvem mestu je trenutno One World Trade Center, ki je visok 541 metrov.