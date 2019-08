Vedeževanje iz kart in osebno svetovanje

Oglasno sporočilo

Vedeževanje izhaja že iz pradavnine in je od nekdaj pomagalo človeštvu pri napovedi prihodnosti. Dar zanj imajo le redki ljudje. Ti vam lahko pomagajo pri krojenju lastne usode in vas vodijo k bolj srečnemu življenju.

Sem Dragica Polak, jasnovidka in vedeževalka, ki nudi najbolj priljubljeno vrsto vedeževanja - vedeževanje iz kart. Če ste takoj pomislili na tarot, pa naj vas presenetim, uporabljam namreč remi karte. Te so sicer zahtevnejše za branje, a izkušenim vedeževalcem nudijo bolj natančne odgovore. Zaupajte mi tudi vi in skupaj bomo našli rešitev za težave, ki vas pestijo.

Razlaga vedeževanja iz kart

Remi karte se za vedeževanje uporabljajo že od 11. stoletja in imajo zares bogato zgodovino. Sama jih redno uporabljam in sem na ta način pomagala že številnim ljudem, ki lahko potrdijo svoje pozitivne izkušnje z vedeževanjem.

Pri vedeževanju iz kart je razlaga zelo pomembno in odgovorno delo. Samo zares dobri vedeževalci se znajdejo z remi kartami, saj te nimajo slik, ki bi vzbudile intuicijo. Za svojo razlago vedeževanja iz kart uporabljam komplet 38 kart od 6 do jokerja. Poleg osnovnih podatkov se tako lahko napove tudi čas in se ugotovi, če na osebo vpliva negativna energija oziroma črna magija. Vas zanima osnovna razlaga? Srca so znanilci ljubezni, radosti, veselja in vsega pozitivnega. Križi nosijo upanje, potovanje, prodaje hiše, avta, imetja ... Piki so znanilci težav, bolezni, trpljenja, neuspeha, lahko tudi zaključka nekega obdobja. Za kare pa velja, da kažejo na kariero, posel, napredovanje, denar, zamenjavo delovnega mesta. Seveda je to le namig, za natančnejše znanje je pomembna še razporeditev na določenih mestih in druge veščine.

Lahko se odločite za vedeževanje po telefonu

Zelo priljubljena oblika vedeževanja je tudi po telefonu. Za to ni potrebna fizična prisotnost, gre za hitro obliko pomoči, ki jo dobite s klicem. Namenjena je vsakdanjim situacijam, ko v stresu potrebujete nasvet in podporo. Z veseljem vam pomagam in olajšam odločitve. Dolgoročno pa je vedeževanje po telefonu lahko tudi osebno svetovanje. Še posebej je to primerno za sramežljive, introvertirane ljudi, ki se v živo v pogovoru ne bi mogli tako sprostiti in odgovarjati na zasebna vprašanja. Če še nimate izkušenj z vedeževanjem, naj vam zagotovim, da dobite iskrene, jasne in nedvoumne odgovore, s katerimi si zares lahko pomagate pri različnih odločitvah o prihodnosti. Tudi po telefonu izvajam vedeževanje iz remi kart. Takšno prerokovanje boste drugje težko našli.

Zelo preprost in hiter način vedeževanja pa je tudi vedeževanje prek SMS-sporočil. Na številko 3040 pošljete besedo JASNOVID. Z več kot 20 leti izkušenj vam bom znala ponuditi odgovore z različnih področij: partnerstvo, kariera, družina, dediščina, nesrečna ljubezen, zdravje, življenjska energija ... Obljubljam vam diskretnost in individualen pogovor. Pošljite mi čim bolj konkretna vprašanja, nujno pa mi morate zaupati še ime, leto rojstva in nebesno znamenje. Za vedeževanje izkušnje niso potrebne, naroči ga lahko vsakdo, ki je odprt za to obliko pomoči.

Vedeževanje z nihalom za vpogled v usodo

Z nihalom dobim natančen vpogled v vašo prihodnost. Moje nihalo je iz ametista in se prenaša iz generacije v generacijo; v sebi nosi izvor življenjske in zemeljske energije. Veliko ljudem je že pomagalo najti lepšo življenjsko pot. Pri vedeževanju z nihalom se postavljajo jasno definirana vprašanja, izogibamo se negativnim. Gre za zelo specifično metodo, ki se najpogosteje uporablja za področje ljubezni, odnosov, zdravja, financ in službe. Z mano lahko kontaktirate s poslanim sporočilom na številko 3040 - napišite besedo NIHALO.

Očistite svojo energijo

Ni vedno dovolj, da z vedeževanjem gledamo v prihodnost. Treba je poskrbeti za trenutno stanje telesa in duha, da bomo bolje pripravljeni na izzive življenja. S ponosom lahko povem, da sem energijska terapevtka. Z mano boste ponovno našli življenjsko energijo, odpravili utrujenost, nespečnost in tesnobo ter zadihali s polnimi pljuči. Vsake toliko časa vsi potrebujemo energetsko čiščenje telesa in čaker. Tako energija znova lepo steče, posledično pa ste vi veliko bolj uravnoteženi. Pri terapiji uporabljam izključno nevtralno energijo, ki jo seva zemlja, in ne lastne energije. Kadar si ne znate več pomagati sami, boste z mano poiskali bolj zdravo življenje. S čiščenjem čaker poskrbite, da vaši energijski centri pravilno delujejo in so pretočni. Na ta način vplivate na telo, razpoloženje, duh in svoje uspehe.

Druge oblike svetovanja in terapij

Za nesrečne v ljubezni pa opravljam poseben ritual, ki se imenuje ljubezenski urok. Z njim se odpravijo blokade, ki dvema osebama preprečujejo medsebojno povezovanje. Včasih ga je treba izvesti večkrat, a ne vedno. Opozarjam, da je cilj rituala najvišje dobro za vse vpletene. Ni torej nujno, da boste dobili to, kar želite, ampak predvsem to, kar je resnično najboljše za nas.

Med drugimi storitvami, ki jih dobite pri meni, so še karmične razlage, angelski readingi, reiki terapije, meditacija in horoskop. Osnovna dejavnost pa ostaja vedeževanje. Izkušnje tistih, ki so se mi že zaupali, najdete tudi na moji spletni strani. So zelo pozitivne. Znebite se torej strahu in dvomov ter si za boljši jutri pomagajte z vedeževanjem in svetovanjem.

