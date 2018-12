Vas zanima, kje influencerke kupujejo svojo jesensko-zimsko kolekcijo oblačil?

Oglasno sporočilo

Če iskreno ljubiš modo, ti ni težko slediti vsem modnim trendom z listanjem modnih revij, sledenjem priljubljenim blogerkam ter - kar je najpomembnejše - rednim pregledovanjem in spremljanjem ponudbe v trgovinah z oblačili in obutvijo, kar obvezno vključuje tudi spletne trgovine. Za dober videz pa poleg oblačil in obutve ne smemo pozabiti na dobre modne dodatke. Za modne navdušenke je moda kreativnost, zabava in igra. Če jo tako doživljaš tudi ti, verjetno nimaš težav z ustvarjanjem novih modnih kombinacij. Še posebej ob prehodu sezone.

Čeprav se leto bliža koncu in smo se že zdavnaj poslovili od morja in sonca, se nas mnogo veseli prihoda ene ob zanimivejših modnih sezon. Pregledali smo vroče zimske trende, prečesali ponudbo trgovin z oblačili in obutvijo, vključno s tistimi na največjem slovenskem primerjalniku izdelkov in ponudb Ceneje.si, ter vam pripravili pregled glavnih trendov letošnje jeseni in zime. Zagotovo jih boste zasledili na ulicah in družbenih omrežjih v prihodnjih mesecih.

Večplastno oblačenje

Večplastno oblačenje pride najbolj do izraza v prehodu sezone v zimske mesece, ko želimo obleči še kaj drugega od težkega plašča, debelega šala in kape. Plastenje oblačil je vedno priljubljen trend, ki nam daje priložnost, da se poigramo z različnimi slogi ter ustvarimo zanimive in edinstvene kombinacije oblačil. Poleg tega gre za zelo praktičen trend, sploh v jesenskih in pomladnih dneh, ko so dnevne temperature najbolj raznolike. Puloverji so kralji plastenja oblačil, zato poskrbite, da jih imate v omari dovolj in v različnih slogih.

Visoki škornji

Trendi letošnje jesenske in zimske obutve temeljijo na vsestranskih ter oboževanih modelih čevljev in škornjev. Številne influencerke niso izgubljale časa in svoje najljubše škornje obule v kombinacijah s poletnimi oblekami. Priznati moramo, da je bil končni rezultat videti odlično. To jesen smo spremljali ponovni vzpon živalskega vzorca, ki se je tokrat prenesel tudi na obutev. Jesenski in zimski škornji in gležnjarji v živalskem vzorcu so še kako in, malo manj pogumne pa ne boste zgrešile z obutvijo v naravnih tonih in vseh odtenkih vinsko rdeče barve, ki je letos še vedno zelo priljubljena.

Plapolajoče obleke

Plapolajoče obleke in krila lahko ostanejo tudi ob prihodu hladnih dni. V kombinaciji z zimskimi hlačnimi, nogavicami, puliji, puloverji, različnimi suknjiči in plašči jih lahko nosimo tudi v jesensko-zimskih mesecih. Še posebej nas veseli, da nas bodo še naprej razveseljevali cvetlični vzorci, velik hit pa bodo tudi obleke z vzorcem orientalskih rut, ki že osvajajo svet v kolekcijah znanih modnih oblikovalcev. Letos vrnitev doživljajo tudi retro obleke iz 60. let s pepita vzorcem asimetričnih krojev, ki jih lahko dokaj preprosto kombinirate s priljubljenim plaščem in škornji.

Plašči in parke

Parke nikoli ne gredo iz mode, letos pa so prisotne tudi v vseh jesensko-zimskih kolekcijah velikih modnih hiš. Parke, še posebej tiste velike in ohlapne, so velik zimski trend, zato obvezno pobrskajte po ponudbi in poiščite model zase. Dolge in tople vas bodo zaščitile pred mrazom, z zanimivim dizajnom ali kombinacijo različnih materialov pa lahko pritegnete marsikateri radoveden pogled. V nasprotju s klasičnimi plašči jih je dokaj preprosto vključiti v športne in bolj elegantne kombinacije.

Volna in pletenine

Ni zime brez volnenih in pletenih kosov oblačil. Od puloverjev in jaken do kril in oblek – pletenine bodo letos prevladovale med modnimi navdušenci, preveliki puloverji in udobne jopice pa bodo nepogrešljiv del zimskih omar. Ne glede na izbor barve in vzorca - s takšnim kosom ne morete zgrešiti.

Prevelike torbice

Pri modnih dodatkih bodo velik hit sezone prevelike modne torbice različnih materialov in oblik. Enoramne, tote in hobo modeli torbic so zagotovo postali hit jeseni, trend pa se ohranja tudi s prehodom v zimo. Te oblike torb so priljubljene predvsem zaradi svoje praktičnosti, saj lahko v njih strpamo praktično vse, kar potrebujemo čez dan. Zahvaljujoč različnim modelom in materialom jih lahko kombiniramo tako z elegantnimi kot bolj športnimi kosi oblačil. Še vedno ostajajo priljubljene tudi pasne torbice, čeprav jih vidimo vedno manj, saj niso najbolj praktična izbira pod debelim plaščem.

