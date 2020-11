V praznični čas tudi s pravo izbiro maske

Zaščitne maske so z novim življenjskim slogom, s katerim želimo zaščititi sebe in preostale, dobile posebno mesto tudi v naši garderobi. Zdaj moramo poleg vseh drugih modnih dodatkov, ki jih želimo uskladiti s stajlingom, poskrbeti, da bo naše razpoloženje, pa tudi značaj odražala tudi izbira prave maske.

Maska ima zaščitno vlogo, z njo pa tudi sporočamo nekaj o sebi. Smo bolj praktični in nam videz maske ni pomemben? Potem gotovo vsak dan nosimo navadne modro-bele maske. Smo bolj okoljsko ozaveščeni? Potem gotovo nosimo masko iz blaga. Nam je pomembno, da se maska popolnoma ujema z našo preostalo opravo? Potem jih imamo na voljo precej več in jih umetelno kombiniramo z vsem, kar imamo tisti dan na sebi. Če gremo pa še korak dlje in tudi masko prilagajamo letnemu času, potem zdaj prihaja obdobje, ko si bomo lahko dali duška z božičnimi in novoletnimi maskami.

Prihaja obdobje, ko je dovoljeno malce več - v stilskem smislu, seveda

Drznimo si nekaj več in za veseli praznični čas izberimo maske, ki nas bodo razveseljevale z veselimi barvami in prazničnimi zimskimi vzorci. Če smo malce bolj hudomušni, si nadenimo belo božičkovo brado ali bolj sivo brado dedka Mraza.

Našim najmlajšim pa bodo pristajale maske z vzorci nagajivih živalskih smrčkov. S tem bomo v siv vsakdanjik vnesli malce dobre volje in poskrbeli, da tudi z izbiro prave zaščitne maske izrazimo svoje razpoloženje.

Izbirate lahko med različnimi božičnimi in novoletnimi modeli:

Pravi hit med podjetniki

V ritual obdarovanja letos lahko vključimo nov produkt: maske. Maske kot poslovno darilo bodo letos pravi hit med podjetniki, saj nanje lahko dodamo personalizirano sporočilo, dizajn ali celo logotip. Preverite ponudbo za personalizirano zaščitno masko.

Preglejte nekaj predlogov z različnimi logotipi:

Ne samo zabavne, ampak tudi pralne in zanesljive

TRPEŽNE: Zunanji sloj modnih pralnih zaščitnih mask s filtrom je izdelan iz pletene poliestrske tkanine (200 g/m2). Je trpežen, lahek in zagotavlja dvojno zaščito pred kapljicami. Poslikan je s procesom sublimacije.

MEHKE: Na notranji strani je všit mehak in udoben žep iz hipoalergenega 100-odstotnega bombaža (135 g/m2). Namenjen je vstavljanju filtrov, ki dodatno ščitijo pred bakterijami in virusi. V nosnem delu maske je vstavljen upogljiv element, ki omogoča prileganje. Ob straneh so prišite elastike, ki jih lahko primerno nastavite in so namenjene namestitvi za ušesa.

PRALNE: Prednost mask podjetja Gemco je tudi ta, da jih lahko operete v pralnem stroju pri 90 stopinjah Celzija in jih potem tudi zlikate. Vse, kar morate storiti, je to, da sčasoma zamenjate le filtre. Na voljo so tri vrste filtrov za zamenjavo: netkana tkanina, trislojni filter za fine delce ter filter iz aktivnega oglja PM2. Pralni zaščitni maski za obraz je že priložen en filter iz netkane tkanine.

EKOLOŠKE: Pralne zaščitne maske so v primerjavi z maskami za enkratno uporabo bolj prizanesljive do okolja.

