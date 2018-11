Skrivnosten trik za nič več vraščenih dlak in gladko kožo

Oglasno sporočilo

Glede na to, da se je leta borila z vraščenimi dlakami in razdraženostjo, ki jo je povzročala depilacija, Maja Prek najbolje ve, kaj večina žensk prestaja med odstranjevanjem dlak. To 29-letno dekle je vso mladost iskalo rešitev za odstranjevanje dlačic.

Želja po gladkih in lepih nogah, ki je ne rabi skrivati, jo je vzpodbudila, da končno najde rešitev. Maja je v svoji borbi vztrajala in sedaj odstranjuje dlačice na neboleč način in se ne obremenjuje več s pordelostjo, mozoljčki in vraščenimi dlačicami, ki ostajajo po depilaciji. Končno ji ni več treba skrivati svojih nog pod kavbojkami.

Upamo, da njena zgodba pomaga vsem tistim, ki se želijo znebiti dlak brez razdraženosti in vraščanja, mislijo pa, da je to nemogoče.

V: Kaj je bila prelomna točka, ki te je spodbudila, da poiščeš novo rešitev za odstranjevanje dlak?

Maja: Lansko leto sem morala operirati vraslo dlako. Problem z vraščenimi dlakami me muči, odkar sem pričela odstranjevati dlake. Lansko leto pa sem imela prvo operacijo. Letos se mi je stvar ponovila. Dlaka se mi je vrasla na istem mestu in naredil se je ogromen čir, ki ga je bilo treba ponovno operirati. To ni boleča operacija, vendar je zelo neprijetna, problem pa se ponavadi vrne in zahteva ponovno intervencijo. Strah me je bilo, da bom morala vse življenje operirati vrasle dlake, saj sem jih imela po vsem telesu. Tako grozno je bilo, da sem celo poleti v glavnem nosila hlače. Danes zagotovo ne nosim hlač, ni mi več treba skrivati svojih nog, saj imam končno popolne in lepe noge.

V: Katere metode depilacije si uporabljala prej?

Maja: Katerih nisem! Seveda sem uporabljala brivnike, ki so povzročili iritacijo in pordelost, dlake pa so takoj zrastle nazaj. Potem sem slišala za fotoepilacijo in se takoj odločila, da jo preizkusim. Vendar pa po 5 ali 6 tretmajih, ki so bili zelo boleči, nisem opazila nikakršnih rezultatov, vrgla pa sem stran kup denarja. Ko sem že mislila, da mi nič ne more pomagati, sem odkrila način, ki dobesedno "uniči" dlake brez iritacije, bolečin in vraščanja. Spoznala sem, da imam lahko lepe in gladke noge in nič več me ni moglo ustaviti.

V: Katero metodo za neboleče odstranjevanje dlak in preprečevanje njihovega vraščanja si odkrila?

Maja: Odkrila sem Star Silk Pro, stvar, ki me je rešila. Ko sem jo prvič uporabila in videla, da ne povzroča iritacije, sem bila popolnoma osupla. Ko pa sem videla, da mi dlake zelo počasi rastejo in se ne vraščajo, pa sem bila presrečna. Še naprej sem redno uporabljala to metodo depilacije. Čutila sem, da bom kmalu lahko pokazala svoje noge, samo potrpeti je bilo treba, saj so leta borbe z dlakami pustile sledi na mojih nogah.

V: Nam lahko poveš kaj več o tem Star Silk Pro "čudu"?

Maja: To je v bistvu blazinica s kristali. Mogoče se noro sliši, ampak če ne bi bilo te blazinice, bi se še naprej mučila z dlakami, vraščanjem in razdraženostjo. Star Silk mi je pomagal, da neboleče odstranim dlačice z vseh delov telesa in to brez razdraženosti, pordelosti in vraščanja. Vse dokler nisem začela uporabljati Star Silk Pro, sem mislila, da se bom vedno borila s temi problemi. Pred tem sem namreč poskusila vse, nič pa ni dalo takih rezultatov. Star Silk Pro sem našla na internetu in se odločila, da poskusim, čeprav me je bilo strah, da je to le še ena od tistih reklam za metode odstranjevanja dlak. Videla sem, kaj piše in pomislila, da bi morda lahko pomagalo. Ta dan bom slavila do konca življenja!

V: Hočeš reči, da ti je prav ta blazinica pomagala, da neboleče odstraniš dlake in preprečiš vraščanje?

Maja: Ja, točno to hočem reči (smeh). Vem, kako neverjetno zveni, verjemite, sama sem pomislila isto. To je blazinica s kristali, ki brusijo vršičke dlak, istočasno pa izvajajo rahel piling in odstranijo zgornji, mrtvi sloj kože. Ti kristali so dovolj nežni, da ne poškodujejo kože in je ne dražijo. Po drugi strani pa so dovolj močni, da odstranijo mrtve celice gornjega sloja kože. Redno sem ga uporabljala in dlake odstranjevala le z njim. Izplačalo se je.

V: Kako pogosto uporabljaš Silk Pro?

Maja: Ne tako pogosto kot takrat, ko sem se brila. S Star Silk Pro dlake rastejo veliko počasneje. V bistvu je dlake treba odstraniti vsakih 14 dni, kar je res super. Nasploh jih je veliko enostavneje odstraniti, tako, da mi proces ne vzame veliko časa. Super je, da se lahko uporablja na vseh predelih in ga uporabljam tudi za obraz. Koža je potem tako mehka, gladka in nežna. Prvič imam tako lepo kožo in nikoli več ne bom dopustila, da moja koža postane zapuščena kot prej, preden sem začela uporabljati to blazinico.

V: Kako se je tvoje življenje spremenilo?

Maja: Veliko srečnejša sem. Začela sem nositi oblačila, ki so mi všeč in ni mi več treba skrivati poškodovane in razdražene kože. Na bazenu ali na plaži mi ni več treba nositi saronga, da ljudje ne bi buljili v moje razdražene noge. Sedaj normalno kažem svoje telo v kopalkah. Vse se je korenito spremenilo. Nisem niti vedela, da lahko ena tako mala stvar spremeni življenje. Sedaj me mnoge frendice prosijo za nasvet o negi kože in odstranjevanju dlak. Vse življenje sem se borila z vraščenimi dlakami in razdraženostjo kože. Če sem lahko jaz premagala te težave, jih lahko vsak.

V: Imaš kakšen nasvet za tiste, ki se borijo z vraščenimi dlakami, razdraženostjo in bolečinami?

Maja: Redno si delajte piling in vaša koža naj bo vedno navlažena. Uporabljate vlažilne kreme, izogibajte pa se tretmajem kože z raznimi kemikalijami, saj jo to lahko poškoduje in naredi še bolj občutljivo. Depilacija z voskom in britje poleg dlak trgajo tudi kožo, zato bi se jim morali izogibati. Namesto tega uporabljajte Silk Pro, tako se boste izognili poškodbam in razdraženosti kože ter vraščanju dlak. Jaz imam končno lepo in gladko kožo. Znebila sem se vseh tistih problemov, ki jih s sabo prinašajo številne metode odstranjevanja dlak. Koža je tako negovana in s ponosom jo kažem.

Skrivnost učinkovitega odstranjevanja dlak in preprečevanja njihovega vraščanja je razkrita, osupli kozmetični strokovnjaki to imenujejo moderno čudo.

Po intervjuju z Majo so se oglasili številni zadovoljni uporabniki, ki so poskusili ta izdelek. Mnogi so rekli, da so odstranili dlačice brez bolečin in brez veliko truda. Na koži so prav tako izvajali krožne gibe, kot da bi delali piling. Vsi so navdušeni nad tem, da je ta metoda popolnoma neboleča.

Kot je Maja tudi sama rekla: odstranjevanje dlak brez bolečin in truda je sedaj mogoče. Pomembno je to, da skupaj s Star Silk Pro ne uporabljaš drugih metod odstranjevanja dlak. Tako boš sčasoma popolnoma izkoreninila vrasle dlake in zmanjšala razdraženost kože.

Največje prednosti izdelka Star Silk Pro za doseganje popolne in gladke kože:

neboleče odstranjuje dlake

zagotavlja mehko in gladko kožo

dela piling kože

izboljša mikrocirkulacijo

preprečuje vraščanje dlak

ne izzove iritacije na koži.

Če želiš končati boj s prehitro rastjo dlačic, vraslimi dlačicami, razdraženo kožo in bolečino, a ne veš, kako to storiti, imamo dobre novice. Samo za bralce tega članka, distributer daje popust 50% - pod pogojem, da naročijo ZDAJ! Namesto 39,94 eur, kar je običajna cena izdelka, boš danes ta izdelek za enostavno odstranjevanje dlačic, dobila za SAMO 19,97 eur! Pohiti, zaloge so omejene. KLIKNI TUKAJ >>

