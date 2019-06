Pripravljamo kovčke: popolna obutev za poletna potepanja

Oglasno sporočilo

Bližamo se podaljšanim koncem tedna in poletnemu brezdelju, zato smo preverili, kateri poletni čevlji so najudobnejši in najprimernejši za vaša potepanja glede na kraj in priljubljeni način preživljanja vaših počitnic.

Počitnice v hotelu

Poletne počitnice v enem od prekrasnih hotelov ali letovišč so popoln način za sprostitev, zabavo in polnjenje baterij. Na takšnih počitnicah se vse vrti okoli hrane, sonca in poležavanja na plaži ali ob hotelskem bazenu. Izberite poletno obutev, ki bo primerna za večerne izhode, ne pozabite pa tudi na par, ki ga lahko nosite na plaži. Odlična izbira bodo japonke ali natikači za dnevne aktivnosti in par trendovskih sandal s polno peto za večerne izhode.

Aktivne pohodniške počitnice

Mnogi svoje počitnice najraje preživijo aktivno s kampiranjem ali planinarjenjem. Popolna obutev za takšne dogodivščine so zagotovo kakovostni pohodniški ali gorski čevlji. Glede na vaše neštete korake in premagane kilometre je udobje na prvem mestu.

S seboj nujno vzemite še sandale, da boste lahko spočili noge od pohodniških čevljev. Najprimernejše so športne sandale s paščki, ki bodo poskrbele za čvrsto prileganje stopalu. Če imate dovolj prostora, pa vzemite še par superg za prosti čas.

Počitnice v mestu

Če se boste na dopust odpravili v mesto, morate nujno s seboj vzeti par udobnih čevljev, v katerih boste lahko dolgo hodili in stali na nogah. Ne pozabite še na sandale ali balerinke, ki jih boste lahko kombinirali z bolj slavnostnimi oblačili za večerjo v izbrani restavraciji.

Sandale z živalskimi vzorci so zelo hvaležna izbira za različne dnevne in nočne kombinacije, kakovostni natikači pa bodo super za krajša potepanja. Za daljša raziskovanja raje obujte modne superge s primerno oporo, za večerjo in pijačo v mestnem vrvežu pa bodo super izbira balerinke ali espadrile zanimivih vzorcev.

Počitnice na plaži

Sonce, pesek in morje so za mnoge od nas idealna kombinacija za popolne poletne počitnice. Če se tudi vi odpravljate na poležavanje na plaži, boste verjetno potrebovali le par udobnih sandal, če želite imeti nekaj izbire, pa se ne boste zmotili s kombinacijo japonk ali bombažnih espadril.

Če nameravate veliko časa nameniti različnim morskim aktivnostim, ne pozabite na par plastičnih sandal ali natikačev, s katerimi boste lahko brezskrbno in varno stekli v morje. Za večerne izlete imejte pri roki espadrile ali sandale s paski, s katerimi bodo sprehodi še posebej udobni.

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje.si.