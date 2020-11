Nadihajmo se jeseni!

Oglasno sporočilo

Topli jesenski meseci so mimo, prihajajo tisti hladni novembrski dnevi, ko nas ob poznih popoldnevih že rado zazebe do kosti. Morda se ravno zaradi tega držimo bolj na toplem, res pa je, da tudi veliko ljudi zaradi epidemije dela od doma. Tako za marsikoga ni jutranje hoje v službo, poti z otrokom do vrtca ali popoldanske telovadbe. Ravno zato je še toliko bolj priporočljivo, da se večkrat odpravimo vsaj na sprehod.

Skandinavska modrost pravi, da ni slabega vremena za vožnjo s kolesom, le ljudje se ne znajo primerno obleči. Zato nadenite tople pajkice ali hlače in debel pulover ter se odpravite ven. Dnevne temperature so še vedno odlične za tek ali kolesarjenje, vendar je priporočljivo, da oblečete kakšno termo majico z dolgimi rokavi, čez pa nadenete brezrokavnik. Telo se pri vadbi resda ogreje, vendar nas lahko ob kratkem postanku hitro zazebe. Najboljše je, da imamo v nahrtniku še kakšno dodatno jopico, da se res ne bi prehladili. Ni lepšega kot teči ali pritiskati pedala po gozdni cesti, medtem ko pod nami šumi raznobarvno jesensko listje.

Slovenija je posejana z gorami, hribi in griči, skoraj v vsaki občini se najde kakšna lepa pot, sončni popoldnevi in konci tedna pa kar vabijo na pohode. Če nimate debelejših zimskih pohodnih hlač, kar pod poletne oblecite dolge spodnjice in ne bo vas zazeblo. Tudi spodnja majica dela čudeže, saj je telesu neprimerno bolj toplo kot brez nje. Namreč, če se tresemo od mraza kot šiba na vodi, potem na sprehodu ne moremo uživati in opazovati jesenskih lepot, kvečjemu bomo staknili prehlad.

