Iz adidasa prihajajo najbolj vpadljivi copati letošnjega leta

Le znamenita blagovna znamka, kot je adidas Originals, ima samozavest, da se osredotoči na svojo edinstveno DNK in se pri tem požvižga na splošne trende. Najbolj svež adidasov model Deerupt tako predstavlja novodobno nadaljevanje prvinske dediščine v radikalno novi podobi.

Sodobna oblika, ki je minimalistična in drzna hkrati, navdih črpa iz arhiva kultnih adidask ter se udejanja v zamreženi formi. Napredni copati vpadljivega videza pa kljub udarnosti še vedno odražajo preprostost najbolj priljubljenih modelov znamke s tremi črtami.

Zasnovo copat Deerupt so navdahnili urbano načrtovanje, arhitektura in naravni pojavi, osnovo dizajna pa predstavlja mreža. Slednja je bila v 80. letih ključen element na adidaskah in modelih za tek na dolge proge, zato je predstavljala prepoznavno značilnost newyorških maratoncev.

Na najnovejšemu modelu adidas Deerupt pa je mreža raztegnjena do skrajnosti in se na podlagi električnih barv pretvarja v drzen vizualni motiv sodobnega časa. S tem so copati upodobljena abstrakcija z nostalgično aspiracijo že znanega, a hkrati radikalno drugačnega.

Ustvarjeni z načelom oblikovanja, ki hkrati slavi disruptivnost in nezapletenost, so osnovani na mreži kot na pogled najpreprostejši, v svojem bistvu pa najkompleksnejši zgradbi vseh oblik.

Letošnje Deeruptice tako zaznamuje poigravanje z mrežo skozi različne teksture, plasti in perspektive, zasnovane pa so z mislijo na tek, zato imajo izjemno lahko konstrukcijo. Notranjost copata oblikuje pena z žepki na izbranih točkah, kar zagotavlja najboljše prileganje, hkrati pa stopalo fiksira in ustvarja podporno kompresijo.

Rezultat je izdelek z resnično edinstveno koristjo – copat, ki se prilagaja svojemu uporabniku in zagotavlja vrhunsko udobje, zaradi privlačnega videza, pa ga ceni vsak estet, privržen minimalističnemu oblikovanju in verodostojnim izdelkom, ki kljub preprostosti podajajo mogočno modno izjavo.

Model Deerupt se na ulicah postavlja v junaški barvni kombinaciji Solar Bird, ki jo sestavljata dva ikonična adidasova odtenka: rdeč Solar Red in moder Bluebird. Zamrežena zasnova copatu daje močno vizualno identiteto in preprosto avtentičnost, s čimer zagotavlja kar največji modni učinek.

Kot nezmotljivo adidasov model se je Deerupt rodil s pogumom, da prevetri dizajn blagovne znamke s tremi črtami, prihod pa naznanil z vrnitvijo močnih barv, radikalnega udobja in nezamenljivo silhueto. Deeruptice so namenjene vsem, ki iščejo racionalizirane izkušnje, prepletene z modo in trendi, hkrati pa prisegajo na preprostost, ki jo v največji meri prinaša prav model Deerupt. Za disruptivno preprostost!