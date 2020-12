Ena pričeska, nešteto kombinacij

Oglasno sporočilo

Ko gre za zagotavljanje najboljšega za uporabnike izdelkov za lase, si Subrina Professional neprestano zastavlja višje cilje in to poganja vse, kar počnejo. Njihova misija, da ustvarijo najučinkovitejše izdelke, razvite v lastnih laboratorijih, in želja, da zadovoljijo vedno večje potrebe frizerjev in njihovih strank, sta privedla do tega, da so se izboljšali – znotraj in zunaj.

Subrina Professional s ponosom sporoča, da je prenovila linijo za oblikovanje las, da bi še bolj zadovoljila potrebe frizerjev. Ikonično linijo HairCode bo tako zamenjala linija STYLE, sveža in minimalistična linija, ki sega nivo višje. Temeljito so preučili svoje priljubljene formulacije in poslušali mnenja številnih frizerjev. Prilagodili so sestavine, odstranili nepotrebne in jih zamenjali z novimi, naprednejšimi. Minimalizem se ne kaže samo na zunaj, ampak tudi od znotraj, saj jih moto "manj je več" nenehno opozarja, da v njihovih izdelkih ni prostora za nepotrebne sestavine.

Pri nastajanju in formuliranju izdelkov so izhajali iz vsakdanjega dela v salonu ali dnevne rutine doma. STYLE je tu za vas kadarkoli in kjerkoli. Izdelki za oblikovanje las so formirani tako, da v vsakem trenutku nudijo katerokoli pričesko. Kratki, srednji, dolgi lasje. Gosti ali tanki. Za slavnostni dogodek ali kar tako za zabavo. Dovolite jim, da opravijo delo namesto vas, samo izberite izdelek in uživajte.

Naročnik oglasnega sporočila je Ilirija.