Umrl je dirigent Mariss Jansons

V starosti 76 let je umrl eden najvidnejših dirigentov na svetu Mariss Jansons. Od leta 2003 je v Rigi rojeni umetnik vodil zbor in simfonični orkester Bavarskega radia, kjer naj bi kariero nadaljeval do leta 2024.

Jansons je že dalj časa trpel zaradi težav s srcem. Zaradi šibkega zdravja je poleti odpovedal tudi vrsto koncertov. Leta 1996 je med dirigiranjem opere La Boheme Giacoma Puccinija utrpel srčni infarkt, ki ga je komaj preživel.

Po navedbah francoske tiskovne agencije je umrl v soboto pozno zvečer na svojem domu v Sankt Peterburgu. "Vedno bomo čutili iskreno hvaležnost za njegovo veliko umetnost," je v izjavi zapisal sanktpeterburški župan Aleksander Beglov.

Jansons je študiral violino in dirigiranje na Leningrajskem konservatoriju ter nato nadaljeval na Dunaju pri slavnem Hansu Swarowskem in Herbertu von Karajanu. Bil je asistent dirigenta Filharmoničnega orkestra Leningrad - današnje Sanktpeterburške filharmonije in nato glavni dirigent Filharmoničnega orkestra v Oslu. Vodil je slavni amsterdamski orkester Concertgebouw, od sezone 2003/04 pa je bil šef dirigent Simfoničnega orkestra Bavarskega radia.

Leta 2017 so ga počastili z visokim priznanjem v klasični glasbi, saj je prejel zlato medaljo Kraljeve filharmonične družbe v Londonu. "Mariss Jansons je eden največjih glasbenikov našega časa. Njegovo dirigiranje združuje disciplino in navdih, njegove izjemne interpretacije pa so naravno zveste niansam v partituri ter obenem polne novih odkritij in uvidov v srce glasbe," je takrat zapisala londonska Kraljeva filharmonična družba.