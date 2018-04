Sloviti slovenski stol je zdaj v prestižni zbirki newyorškega muzeja

Kultni stol Rex slovenskega oblikovalca Nika Kralja je postal del znamenite stalne zbirke industrijskega oblikovanja Muzeja moderne umetnosti v New Yorku, ki je ena največjih muzejskih ustanov.

Foto: Holly Marder & Design Studio Nu

Niko Kralj je družino izdelkov Rex, ki je ostala legendarna vse do danes, izdelal kot mlad ustvarjalec. Najbolj prepoznaven med njimi – fotelj Rex, ki je pogosto tudi del sodobnih interjerjev – je svojo končno podobo dobil že pred 60 leti. Foto: Arhiv družbe Rex

Proces umestitve slovenskega avtorja v znamenito mednarodno zbirko, kar je pomembno priznanje Kraljeve vloge na svetovnem zemljevidu industrijskega oblikovanja, je trajal več let.

Del newyorškega Muzeja moderne umetnosti sta tako postala zložljiva stola Rex iz prve serije proizvodnje iz leta 1956.

Uvrstitev v prestižno zbirko

Kraljevi stoli so sicer že del različnih muzejev, tako domačih kot tujih. Najdemo ga na primer v Köbenhavnu, Pragi, Zürichu, Münchnu in drugod, vendar je umestitev v stalno zbirko newyorškega Muzeja moderne umetnosti še posebej prestižna, dosežek komentira Žiga Vrhovec iz družbe Rex Kralj iz Ljubljane. Gre namreč za enega največjih izborov temeljnih del na področju oblikovanja.

"V MoMI so zbrana dela, ki predstavljajo podobo razvoja industrijske civilizacije, obdobja hitrega človeškega napredka in prelomnice v zgodovini zadnjega stoletja," so še zapisali v omenjenem podjetju.

Foto: Ana Kovač

Brezčasno oblikovanje

Niko Kralj ni bil številka ena samo slovenskega oblikovanja iz druge polovice 20. stoletja, njegovi brezčasni izdelki ga namreč uvrščajo v klasiko svetovnega oblikovanja.

Bil je izumitelj in utemeljitelj slovenskega povojnega industrijskega oblikovanja, svoje znanje pa je na demokratičen, razumevajoč in spodbujajoč način predajal na ljubljanski fakulteti za arhitekturo. Leta 1952 je nastal njegov prototip fotelja Rex, eno najbolj kultnih Kraljevih del, ki je doseglo vse svetovne trge.

Gre za kos pohištva, ki se je zapisal v kolektivno zavest in zasedel številne domove, pisarne, čakalnice, lokale ter druge zasebne in javne prostore, v današnjem času pa, kot že omenjeno, tudi številne umetnostne institucije.