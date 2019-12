Slovenska režiserka s predstavo o džihadističnih nevestah navdušila Špance

Predstava odpira eno največjih tem od antike do danes, in sicer zatiranje in zlorabo žensk znotraj kolonialnih in patriarhalnih političnih sistemov, še posebej v okviru verskega kolonializma tedanje viktorijanske Anglije in sodobne Islamske države.

Predstava odpira eno največjih tem od antike do danes, in sicer zatiranje in zlorabo žensk znotraj kolonialnih in patriarhalnih političnih sistemov, še posebej v okviru verskega kolonializma tedanje viktorijanske Anglije in sodobne Islamske države. Foto: Aljoša Rebolj

V najstarejšem španskem gledališču Teatru Español v Madridu se je zaključil niz šestnajstih predstav Odmevi / Echoes v režiji slovenske režiserke Livije Pandur. Predstava, ki govori o zatiranju žensk v Britanskem imperiju in Islamski državi, je navdušila publiko in kritike, sledijo gostovanja po vsej Španiji.

Režiserka in dramaturginja Livija Pandur je v madridskem Teatru Español režirala dramski tekst večkrat nagrajenega dramatika Henrya Naylorja Odmevi / Echoes, ki je zaslovel predvsem s trilogijo Arabian Nightmares (katere del je tudi drama Echoes). V trilogiji se ukvarja s politično situacijo na Bližnjem vzhodu po 11. septembru.

Režiserka in dramaturginja Livija Pandur. Foto: STA

Kot nam je povedala Pandurjeva, sicer tesna sodelavka in sestra prezgodaj umrlega svetovno znanega režiserja Tomaža Pandurja, so Španci predstavo pričakovali velikim zanimanjem. "S Tomažem sva bila skoraj 15 let prisotna na gledališki sceni v Madridu, naredila sva ogromno predstav, ki so gostovale po vsej Španiji. Publika je z velikim pričakovanjem čakala na predstavo, zanimalo jih je, kaj jim pripravljam, " nam je povedala Pandurjeva in dodala, da je bil odziv publike in kritikov izjemen.

Predstava Livije Pandur je bila v letošnji sezoni, ki jo je zdaj že nekdanja direktorica Teatra Español Carme Portaceli posvetila ženskemu boju, edina, ki jo je režirala tuja režiserka.

Predstava gre zdaj na turnejo po španskih mestih, dobili so več povabil na različne festivale, med drugih se bodo udeležili mednarodnega festivala iberoameriškega gledališča v Bogoti.

Pandurjeva si želi, da bi predstava gostovala tudi v Sloveniji, a za zdaj še ni znano, ali bomo predstavo lahko videli tudi na slovenskih odrih.

Foto: Aljoša Rebolj

Ženski proti verskemu kolonializmu

Predstava se sicer ukvarja z bojem dveh povsem različnih žensk proti verskemu kolonializmu; Tillie iz viktorijanske dobe (igra jo španska igralka Silvia Abascal) in Samire, študentke muslimanskega porekla, ki živi v Angliji (igra jo španska igralka Nur Levi), so zapisali ustvarjalci.

Kot še dodajajo, tekst odpira eno največjih tem od antike do danes, in sicer zatiranje in zlorabo žensk znotraj kolonialnih in patriarhalnih političnih sistemov, še posebej v okviru verskega kolonializma tedanje viktorijanske Anglije in sodobne Islamske države.

"Čeprav je med njunima zgodbama časovna razlika 175 let, osupljive zgodovinske vzporednice razkrivajo, kako je podoben vzorec nasilnega patriarhata spolnih zlorab in brutalnega šovinizma zasužnjil ženske v biopolitične namene v tako dozdevno različnih režimih kot sta Britanski imperij in Islamska država," so zapisali.

Foto: Aljoša Rebolj

Britanska vzhodnoindijska družba je konec 19. stoletja nudila brezplačna potovanja v Indijo za ženske, ki so bile pripravljene postati žene njihovih administratorjev in upravnikov. Več kot stoletje kasneje je Islamska država omogočala vstop v tedanji sirijski kalifat mladim Angležinjam, ki so bile pripravljene postati žene ali priležnice džihadistom.

Tragedija neštetih žensk

"Režijski in idejni koncept uprozoritve umešča obe tragični usodi v pokrajino zasmrtja, zapuščenega bazena, kjer so sledovi vode in s tem življenja popolnoma izginili. Njun upor, ki ga je izjemno tankočutno in brezkompromisno, hkrati pa resnično in surovo zapisal Henry Naylor, zrcali še vedno trajajoči nenehni boj za ženske in človekove pravice nasploh, zrcali tragedijo neštetih žensk, ki se upirajo brutalnemu nasilju ne glede na barvo kože, veroizpoved ali spolno usmerjenost," so zapisali ustvarjalci.

Predstava odpira vprašanja, na katera poskušajo odgovoriti feministična gibanja in aktivisti za človekove pravice, saj še vedno živimo v družbah, ki temeljijo na spolni neenakosti in kjer so neštete ženske izpostavljene zlorabi, nasilju in zatiranju, še dodajajo.

Foto: Aljoša Rebolj

V predstavi ob ostalih sodelavcih z avtorsko glasbo sodeluje slovenski duo Silence (Primož Hladnik, Boris Benko), dramaturg je Tibor Hrs Pandur, sodelavec Branko Jordan, scenograf in kostumograf je Felype de Lima, oblikovalka svetlobe je Vesna Kolarec.



Predstava Odmevi / Echoes je po predstavah Immaculata/Brezmadežna, Hommage á Tomaž Pandur, Alkestida in baletu Lovci na sanje četrti režiserski projekt Pandurjeve.