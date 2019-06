Zakaj je dostava ključna za ohranjanje svežine?

Oglasno sporočilo

Za ohranitev svežine in polnega okusa morajo pridelki do nas prispeti kar se da hitro, v manj kot 24 urah. To nam zagotavlja HOFER Tržnica, ki združuje vse najboljše, kar ponuja narava. Sezonski pridelki so od preverjenih slovenskih pridelovalcev do trgovin HOFER namreč dostavljeni naravnost s polja ali njive v manj kot enem dnevu. Vsi pridelki presegajo tudi izjemno stroge standarde kakovosti in svežine ter so 100-odstotno preverjenega lokalnega porekla. Dnevno sveži, naravnost iz narave, na voljo na HOFER Tržnici. Svežina narekuje tudi ponudbo izdelkov, ki je široka, vendar prilagojena naravi in tako odvisna od sezone.

Svežina se ne konča ob nakupu

Za daljšo obstojnost kupljenih pridelkov je potrebno pravilno shranjevanje. Sledite spodnjim nasvetom in vaš nakup sadja in zelenjave bo svežino obdržal dlje časa.

1. Sadje oddaja brezbarvni zorilni plin etilen, ki pospešuje proces zorenja pri pridelkih v bližini. Veliko ga oddajajo jabolka, breskve, jagodičevje in paradižnik, zato jih hranite ločeno od ostalega sadja in zelenjave.

2. Živil ne shranjujte v plastičnih vrečkah, saj se na njih nabere kondenz, zaradi vode pa hitreje pride do gnitja. Raje uporabite večnamenske steklene posode, ki omogočajo večkratno uporabo in so primerne tudi za transport že pripravljenih ali svežih jedi.

3. Sadje in zelenjavo operite tik pred zaužitjem in ne že pred samim shranjevanjem.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER trgovina d.o.o.