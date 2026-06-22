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Ponedeljek,
22. 6. 2026,
7.30

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad Leone Incom sladoled proteinski sladoled

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 7.30

1 ura, 12 minut

Proteinski sladoledi AL!VE z več karakterja

Oglasno sporočilo
Al!ve lonci | Foto Incom

Foto: Incom

Družina proteinskih loncev v plasteh AL!VE je bogatejša za nov okus, ki združuje nežno kremnost vanilje, odličen okus pistacije in osvežilno noto maline.

Predstavljamo proteinski lonec AL!VE z okusom pistacija in vanilja – kombinacijo, ki sledi priljubljenemu trendu okusov s pistacijo in prinaša pravo razvajanje v vsakem grižljaju.

Nova receptura temelji na nežnem prepletu vaniljeve in pistacijeve sladoledne mase, ki skupaj ustvarjata prijetno kremasto teksturo in harmonično ravnovesje okusov.

Al!ve lonci | Foto: Incom Foto: Incom Posebno piko na i doda priljubljen pistacijev namaz AL!VE, ki v plasteh poskrbi za še intenzivnejšo gurmansko izkušnjo.

Za popoln kontrast kremnim okusom je dodan malinov preliv, ki s svojo rahlo kislostjo osveži sladico in zaokroži celotno kombinacijo.

Zajemite poletje z veliko žlico in odkrivajte nove plasti užitkov tudi z obstoječima okusoma čokolade in arašidov ter bele čokolade in lešnika, zdaj z izboljšano recepturo.

Več o AL!IVE preberite TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Incom, d. o. o.

PR članek noad Leone Incom sladoled proteinski sladoled
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