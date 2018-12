Očarajte goste božične večerje z Anino omamno predjedjo

Oglasno sporočilo

Mamljiva hrana predstavlja pomemben del božičnega večera, saj z njo pričaramo pravi praznični duh, hkrati pa je božična večerja eden najpomembnejših prazničnih obrokov, ki povezuje družine po vsem svetu in ustvarja toplo čarobnost. Očarajte tokrat svoje goste s slastno in zelo preprosto predjedjo Ane Žontar Kristanc, nadevanimi jajci z grahovim pirejem, tunino in pinjolami.

"Praznična nadevana jajca so odlična ideja za predjed, ki je nekakšna alternativa francoski solati. Poleg grahovega pireja in praženih pinjol sem dodala še tunino v oljčnem olju Rio Mare, ki ustvari še bolj slasten okus in goste popelje v pravo kulinarično razvajanje. V prazničnem času pričarajte svojim gostom posebno doživetje, ne samo z omamno dobro hrano, ampak tudi z dekoracijo mize in prostorov, veselimi božičnimi pesmimi in skupnim prepevanjem. To je recept za nepozabno božično večerjo v krogu najbližjih. Tudi same priprave na božično večerjo so lahko že pravo malo doživetje, ki ga delite s svojimi otroki pri okraševanju doma in pri pripravi bogato obložene mize," pojasni Ana, ki se te dni že pripravlja na praznične dni in izbira darila za svoja nadobudna sinova.

Nadevana jajca z grahovim pirejem, tunino in pinjolami so predjed, ki je nadvse vsestranska in se lahko gostom ponudi ob mnogih priložnostih. Postrežemo jo lahko tako ob praznovanju rojstnega dne, praznikov, obletnic kot tudi ob družinskih obiskih. Jed je pripravljena hitro, pomagajo pa vam lahko tudi male ročice, saj je priprava zares preprosta.

Ana je za pripravo okusne božične predjedi uporabila tunino v oljčnem olju Rio Mare, ki je idealna za pripravo vseh vrst predjedi.

