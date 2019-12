Moji trenutki ob skodelici kave

Oglasno sporočilo

Da pa bi v skodelici resnično uživali, imamo za vas nekaj praktičnih nasvetov o pripravi in uživanju v tej opojni tekočini:

Ko kavo skuhate, ji dodajte malo cimeta. Tako boste kavi dodali kanček prazničnega občutka.

Vsi ljubitelji sladkega, kavi dodajte malo kakava, ki bo ravno prav razvajal vaše brbončice.

Popestrite svojo skodelico kave z mini penicami Marshmallow, ki so idealna popestritev za hladne decembrske večere.

Nikakor pa ne morete zgrešiti z novimi Barcaffè Perfetto kavnimi kapsulami, ki za vsak okus ponujajo popolno mešanico. Espresso? Cafe Late? Irish Machiato? Ali bi se raje prepustili eksotičnim okusom kave Single Origin?

Ni važno kaj boste izbrali, pomembno je, da se sprostite in si tudi v tem norem in hektičnem decembru vzamete čas samo zase. In preprosto uživate. V vonju, okusu in učinkih opojne skodelice kave.

Naročnik oglasnega sporočila je Droga kolinska.