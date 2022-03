Kako domačo pečico spremeniti v peč za pico?

Domače pice lahko pripravljamo na številne načine, a vedno izhajamo iz tega, kakšno je naše znanje peke in najljubši okus pice. Ko imamo na voljo pravo opremo, se lahko približamo ravni peke pic, kakršne pripravljajo v najboljših picerijah. Vsekakor za to potrebujemo nekaj znanja in izkušenj ter seveda pravo recepturo. Tudi pri peki pic velja, da vaja dela mojstra, večkrat ko jo bomo spekli, hitreje bomo postali mojster peke domače pice. Poleg testa in sestavin je pečica bistveni dejavnik pri pripravi najboljše domače pice.

Gorenje OptiBake poskrbi za kuhanje, vi pa za popoln pica večer Nove vgradne pečice Gorenje OptiBake ponujajo številne funkcije, s katerimi bo vaše kuhanje lažje in prijetnejše, predvsem pa manj zamudno. Pečice Gorenje OptiBake nudijo samodejne programe pečenja z možnostjo izbiranja med različnimi recepti, kar je popolno za začetnike. S pečico OptiBake vam pri pečenju ne bo več spodletelo. Vse, kar morate narediti, je izbrati vrsto jedi, nastaviti težo in pritisniti start. Za vse drugo bo poskrbela pečica. Pečice Gorenje so znane po svoji inovativni zaobljeni odprtini, ki je že vrsto let njihova značilnost. Njihova oblika je bila navdihnjena s tradicionalnimi pečmi na drva in zagotavlja boljše kroženje zraka v primerjavi s konkurenti. Temperatura je tako enakomerno porazdeljena po celotni pečici, da vaše jedi nikoli več na bodo prepečene na eni in premalo pečene na drugi strani. Pečica Gorenje OptiBake omogoča nastavitev temperature do 300 stopinj Celzija in tako ustvari idealne pogoje za peko pice kot iz krušne peči.

Pica v slogu pravih picopekov

Pica z napihnjenim robom in tanko notranjostjo je cilj vsakega ljubitelja peke te priljubljene jedi. A da to dosežemo, jo je treba peči na visoki temperaturi – idealna za peko pice v krušni peči je okrog 400 stopinj Celzija, pri čemer je pečena na hitro, kar ustvarja hrustljavo skorjo ter okusno in mehko sredino.

Povprečna domača pečica doseže do 250 stopinj Celzija, a to ne pomeni, da je nemogoče v njej narediti pico profesionalne kakovosti. Pravzaprav je mogoče narediti vrhunsko pico, če le nastavimo pečico tako, da posnema visokotemperaturno.

Kako lahko domači picopeki najbolje izkoristijo kuhinjsko pečico?

Pica je vsestranska in ena bolj priljubljenih jedi. A ko pripravo in peko pice vzamemo v svoje roke, lahko hitro doživimo tudi manj zaželene rezultate – od premalo pečene sredine pice do trde ali celo preveč zapečene skorje.

Večina uporablja običajno kuhinjsko pečico, ki ji pogosto "manjka začetna visoka temperatura", ki ustvari popolno hrustljavo skorjo pice in ravno prav mehko sredino. Čeprav se domača pečica nikoli ne segreje tako kot profesionalna peč za pico, obstajajo načini, s katerimi na preprost način povišamo temperaturo in tako dosežemo najboljše rezultate.

Da bi se izognili neželenim rezultatom, nam na pomoč priskoči kamen za peko. Preden pico položimo nanj, je le-tega treba segrevati 40 minut. To je pripomoček, ki približa izkušnjo peke tisti v krušni peči. Kamen enakomerno zadržuje toploto, predgrevanje kamna omogoči močan izbruh začetne toplote in skorjo pice napihne.

Kamen za peko je vsestransko uporaben, saj se ga lahko uporabi za pripravo pečene zelenjave, zamrznjene hrane, domači čips ali za peko kruha, če naštejemo le nekaj možnosti. Za ljubitelje pice pa je vsekakor najboljši način, da dosežemo popolno peko pice doma.

Ob nakupu izbrane pečice Gorenje vam Pizza set podarijo Nadgradite svojo kuhinjo z neverjetno pečico OptiBake in brezplačno prejmite poseben set za pripravo pice Gorenje. Uživajte v poenostavljenem pečenju pice brez napora s funkcijo Pizza. Ta poseben program segreje pečico na 300 stopinj Celzija in ustvari popolno vroče okolje za najboljše rezultate. Darilo Pizza set vsebuje kamen, narejen iz kordierita, ki je odporen proti visoki temperaturi. Popolno zadržuje in oddaja toploto, za peko kot iz krušne peči. Zraven dobite tudi zložljiv lopar za preprosto peko pic. Čas je za menjavo pečice, se vam ne zdi?

Pečica mora biti vroča, da spečete popolno pico

Visoka temperatura je torej potrebna za pripravo odličnih pic. Ustvariti popolne pogoje za peko pic je s pomočjo pečice OptiBake in kamna za peko preprosto. Če želite, da ima pica hrustljav in napihnjen rob, da se sir ravno prav stopi po celi pici in da je sredina nežno pečena, nastavite temperaturo na 300 stopinj Celzija. Pečico je treba predhodno pregreti, pri čemer kamen za peko postavite na spodnje vodilo. Po 40 minutah vstavite pico in jo pecite od 4 do 7 minut. Dobili boste pico, pečeno kot v krušni peči.

Povabite prijatelje in skupaj navijajte za naše smučarske skakalce

Gorenje je generalni pokrovitelj slovenskih nordijcev že 30 let. Cene Prevc, Timi Zajc, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so se preizkusili v peki pice. S pomočjo pečice OptiBake je bilo preprosto. Kdo si je vzel največji kos pice, pa preverite v posnetku.

Navijanje za naše smučarske skakalce, ki bodo zadnji konec tedna v marcu skakali v dolini pod Poncami in so v letošnji sezoni postregli s kar nekaj odličnimi rezultati, je v družbi prijateljev ter ob dobri pijači in jedači lahko eno najbolj zabavnih zaključkov njihove letošnje sezone. Čeprav se nam morda zdi priročno, da vam dostavijo najbolj okusno pico, je ena stvar še boljša – to je domača pica.

S pravo recepturo za testo in z domačo paradižnikovo omako ustvarite svojo pico. Narežite različne dodatke in naj vsak sam sestavi pico po svojem okusu. V pečici Gorenje OptiBake jo boste spekli, kot bi vam jo v vaši najljubši piceriji.