8 trikov, s katerimi bodo vaši recepti vedno uspeli

1. Kuhinjske posode ne napolnite preveč

Čeprav se morda zdi, da je v kuhinjski posodi, ki jo trenutno uporabljate, še nekaj prostora za malo mesa ali nekaj zelenjave, ne tvegajte. Če ponev ali katerokoli drugo posodo prenapolnite, obstaja velika verjetnost, da se toplota ne bo pravilno porazdelila na preostalo hrano v posodi. To lahko močno vpliva na okus hrane, ali še huje – ta ne bo popolnoma skuhana. Ko izbirate idealno posodo za kuhanje, pazite, da je med živili in vrhom posode nekaj centimetrov prostora.

2. Papirnate brisače in peki papir imejte vedno pri roki

Prepričani smo, da papirnate brisače in peki papir že imate v svoji kuhinji, zato navajamo še nekaj načinov njihove uporabe. Ali ste vedeli, da lahko en list peki papirja uporabite do 50-krat? Uporabite ga kot nadomestek pekača ali pa pred peko vanj zavijete hrano, da dobite učinek kuhanja na pari. S papirnatimi brisačami ovijte zelenjavo, ki jo boste shranili v hladilnik, saj bo papir absorbiral dodatno vlago, zelenjava pa bo dlje časa ohranila svojo svežino.

3. Kuhanemu mesu dajte čas za počitek

Mesa ne bi smeli peči tako dolgo, da postane suho, tudi ko govorimo o "well-done" kosih mesa. Če želite, da sokovi ostanejo v mesu, ga takoj, ko ga odstranite z ognja, položite na aluminijasto folijo, pazljivo zavijte in pustite stati 5 do 10 minut. Tako bodo mesni sokovi počivali, preden začnete jesti. Meso v aluminijasti foliji se bo še naprej kuhalo, zato pazite na čas kuhanja - če želite srednje pečeno meso, ga umaknite z ognja, ko je še srednje surovo.

4. Uporabite kuhinjski mešalnik

V mnogih vsakdanjih kuharskih situacijah lahko pomagajo najobičajnejši majhni gospodinjski aparati, kot je npr. ročni mešalnik. Uporabite ga lahko za pripravo različnih omak, če pripravljate pire krompir, pomagal vam bo tudi pri pripravi različnih vrst testa, ki bi ga običajno morali gnesti. Z njim boste lažje pripravili tudi maslo z začimbami, sladoled in celo umešana jajca, ki bodo bolj rahla, če jih stepete z mešalnikom.

5. Pazite, kje shranjujete začimbe

Če želite podaljšati svežino in rok uporabe začimb, ki jih uporabljate pri kuhanju, pazite, kje in v kakšnih posodah jih hranite. Izogibajte se bližini štedilnika ali pečice, saj toplota in vlaga lahko povzročita izgubo okusa začimb. Praviloma jih je najvarneje hraniti v neprozornih steklenih - ali še bolje kositrnih - posodah na hladnem in suhem mestu v kuhinji.

6. Štedilnik ugasnite, še preden so jajca popolnoma pripravljena

Skrivnost priprave najokusnejših jajc je v času kuhanja - jajc ne smete prekuhati. Ne glede na to, ali pripravljate jajca na oko, trdo ali mehko kuhana ali večini ljudi najljubša umešana jajca, štedilnik ugasnite nekaj minut prej, preden se vam zdi, da so jajca popolnoma pripravljena, četudi so še vedno videti malo tekoča oz. surova. Pustite jih še nekaj minut na ugasnjeni kuhalni plošči in rezultat bo popolna tekstura popolno kuhanih jajc.

7. Začimbe previdno narežite

Preden začnete sekljati začimbe, na desko za rezanje potresite malo soli. Zaradi soli bodo začimbe med sekljanjem ostale na enem mestu - zelo preprost in učinkovit trik, ki ga preprosto morate poskusiti. Ko boste sekljali čebulo, del pri korenini prihranite za konec, saj bodo tako vse plasti ostale združene, sekljanje pa bo lažje in enostavnejše.

8. Testenin nikoli ne vrzite v vrelo vodo

Poleg tega, da nikoli ne smete pozabiti soliti vode, v kateri kuhate testenine, ne pozabite, da je ta pravi zaklad, ki zaradi nevednosti in neizkušenosti kuharja najpogosteje konča v odtoku. Ko naslednjič skuhate testenine, shranite skodelico vode in jo uporabite za pripravo omake. Škrob, ki ga testenine sprostijo ob kuhanju, bo zgostil omako, ki bo zaradi vode od testenin postala popolno kremasta.

