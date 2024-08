Nebesni znamenji, ki nikoli ne priznata, da se motita

Bik

Ko biki zavzamejo neko stališče, jih ne bo prav nič premaknilo, pa četudi medtem spoznajo, da se motijo. Zanje je priznanje zmote znak slabosti, oni pa nočejo dajati vtisa slabičev. So eno najbolj trmastih znamenj zodiaka in njihova neuklonljiva nrav jih sili, da svoja stališča zagovarjajo ne glede na vse.

Biki cenijo stabilnost, ki pa bi jo priznanje zmote lahko ogrozilo. So zelo ponosni in nočejo priznati, da nimajo prav, ta ponos pa jim tudi preprečuje, da bi pokazali negotovost.

Lev

Levi želijo biti nepogrešljivi in vedno imeti prav, kar jim pogosto prepreči, da bi priznali zmoto. Kot rojeni vodje so prepričani, da bi priznanje, da se motijo, ogrozilo njihovo avtoriteto. Da bi obdržali svoj status in moč, bodo lastne napake raje ignorirali, kot pa jih priznali.

Če bi priznali zmoto, bi to lahko skazilo njihovo podobo v očeh drugih, to pa je za leve nesprejemljivo, saj želijo biti oboževani. Obožujejo teatralnost, zato svoja stališča pretirano dramatično branijo in vse spremenijo v predstavo, v kateri so glavna zvezda.