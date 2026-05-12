Največji oboževalci Evrovizije so rojeni v teh znakih horoskopa

Maja večina ljudi razmišlja o poletju, ki je pred vrati, obstajajo pa tudi takšni, ki komaj čakajo, da se začne Evrovizija. Evrovizijski teden zanje ni le glasbeno tekmovanje, ampak spektakel, poln drame, kostumov, nepričakovanih nastopov in viralnih trenutkov, o katerih še dolgo govorijo. Astrologija pravi, da v evrovizijski teatralnosti najbolj uživajo trije znaki horoskopa.

Lev

Levi živijo za reflektorje, bleščice in grandiozne nastope, zato je Evrovizija kot ustvarjena za njihovo energijo. Obožujejo šov, odrske učinke, dramatične trenutke in izvajalce, ki vedo, kako v prvih sekundah nastopa osvojiti občinstvo. Zanje je to dogodek leta.

Levi so tisti ljudje, ki organizirajo skupinski ogled Evrovizije, na družbenih omrežjih komentirajo vsako odrsko opravo in imajo nemudoma izbrane svoje favorite. Še posebej jih navdušijo izvajalci z močno karizmo in nastopom, vrednim svetovnih odrov.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo vse, kar je zabavno, kaotično in nepredvidljivo, zato so veliki oboževalci Evrovizije. Med prenosom jim ni nikoli dolgčas, saj so v nekaj urah deležni vsega od balad in rocka do elektronske glasbe in predvsem kaosa med glasovanjem.

Dvojčki so tisti ljudje, ki med prenosom Evrovizije istočasno pošiljajo sporočila prijateljem, objavljajo šale na družbenih omrežjih in preverjajo, kdo vodi na stavnicah. Radi komentirajo vsako podrobnost in o tekmovalcih vedno vedo največ.

Ribi

Ribe Evrovizijo doživljajo zelo čustveno, se popolnoma vživijo v pesmi in imajo najljubše izvajalce, za katere navijajo od prve generalke do finala. Všeč jim je evrovizijsko vzdušje skupnosti, nostalgije in čustev ter sporočilo, da glasba povezuje različne narode.

Ribam se praviloma tudi zgodi, da jih glasovanje izredno razočara, ker se zelo navežejo na določeno pesem, ki nato ne zmaga. A ne glede na vse bodo tudi prihodnje leto Evrovizijo spremljale z enakim vznemirjenjem in v enakem vrtincu čustev.