Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Nedelja,
10. 5. 2026,
16.01

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop

Nedelja, 10. 5. 2026, 16.01

14 minut

V zvezi se najhitreje ohladijo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
par, zveza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V ljubezenskih odnosih se neredko zgodi, da se začetno vznemirjenje hitro ohladi. Medtem ko nekateri ljudje iščejo stabilnost in dolgoročno zvezo, se drugi najbolje počutijo v fazi spoznavanja in začetne kemije, ko pa stvari postanejo resnejše, njihov interes hitro uplahne. Takšno obnašanje astrologi pripisujejo predvsem trem znakom horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo komunikacijo, spogledovanje in vznemirjenje, ki ga prinese spoznavanje nove osebe. Na začetku so šarmantni, radovedni in polni energije, zaradi česar so zelo privlačni. Takoj, ko pogovori postanejo predvidljivi ali se dinamika upočasni, pa začne njihov interes slabeti. Potrebujejo stalno mentalno stimulacijo, sicer začnejo iskati novo vznemirjenje.

Strelec

Strelci bolj kot vse cenijo svobodo in težko prenašajo občutek omejenosti. V začetku odnosa delujejo odprti, spontani in polni navdušenja, ko pa odnos postane resnejši, začutijo potrebo po distanci. Rutina in pričakovanja v odnosih jih hitro začnejo dolgočasiti, zato se umaknejo. Ko se jim zazdi, da so začeli izgubljati svojo neodvisnost, izgubijo tudi interes.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji nepredvidljivosti in potrebi po osebnem prostoru. Privlačijo jih zanimivi in nekonvencionalni ljudje, ki jih intelektualno stimulirajo, čustvena bližina pa jim neredko predstavlja izziv. Ko odnos začne zahtevati več globine in doslednosti, se začnejo oddaljevati. Njihov interes hitro oslabi, ko začutijo, da izgubljajo svojo individualnost.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, poletje
Trendi Najbolj privlačne ženske so rojene v teh nebesnih znamenjih
ljubezen, par, zveza
Trendi K bivšim se najpogosteje vrnejo ti znaki horoskopa
pijača, ravnotežje
Trendi Ta znaka horoskopa imata več sreče kot pameti
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.