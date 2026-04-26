Ti znaki horoskopa vedno najdejo razlog za pritoževanje

Zagotovo poznate kakšno osebo, ki kozarec vedno vidi napol prazen, ki mu je juha vedno preslana in sonce vedno premočno. Iskanje razlogov za pritoževanje je za nekatere ljudi športna disciplina, astrologija pa pravi, da to velja predvsem za pripadnike treh nebesnih znamenj.

Devica

Ko gre za pritoževanje, so device brez konkurence, zanje to ni hobi, ampak poklic. Njihov analitični um in občutek za detajle sta kot ustvarjena za to, da opazita vsako tudi najmanjšo nepravilnost. Medtem ko vi uživate v večerji, bodo one opazile, da slika na steni visi poševno, prtiček pa ni popolno zložen. Njihove pritožbe niso zlonamerne, ampak gre preprosto za poročili o stanju stvari, ki odstopajo od popolnosti.

Njihovo pritoževanje je pogosto preoblečeno v "konstruktivno kritiko" ali "predloge za izboljšanje", stavki, kot so "To je dobro, a bi bilo bolje, če ...", pa so njihov zaščitni znak. Za device je svet oder, poln napak, ki jih je treba popraviti, njihova naloga pa je, da vse zabeležijo in glasno pokomentirajo.

Rak

Medtem ko se device pritožujejo nad zunanjim svetom, raki razloge za pritoževanje najdejo v notranjem. Kot najbolj občutljivi znak zodiaka vsako čustvo doživijo z intenzivnostjo orkana. Njihove pritožbe so globoko osebne in skoraj vedno povezane s čustvi. Počutijo se nerazumljene, zanemarjene ali preobremenjene s težavami drugih, ki jih vpijajo kot goba. Najprej vas vprašajo, kako ste, potem pa nadaljujejo z monologom o sebi.

Tipični izjavi rakov sta "Nihče me ne ceni" in "Vedno moram jaz za vse poskrbeti." Njihovo pritoževanje je pravzaprav prošnja za pozornost, objem in potrditev, da jih imate radi. Če se vam pritožujejo nad deževnim vremenom, ste lahko prepričani, da ne dežuje le zunaj, ampak tudi v njihovi duši.

Kozorog

Kozorogi so resni in odgovorni ljudje, ki na svojih ramenih nosijo težo celotnega sveta, to pa je seveda dober razlog za pritoževanje. Njihove pripombe niso malenkostne kot pri devicah ali čustvene kot pri rakih, ampak pragmatične, realistične in pogosto z odmerkom cinizma. Pritožujejo se nad neučinkovitostjo sistema, lenimi sodelavci, šibkim gospodarstvom in na splošno nad vsemi ovirami, ki jim stojijo na poti do uspeha.

Pritožujejo se nad prometom na poti v službo, nad kakovostjo dela drugih in dejstvom, da morajo vse postoriti sami, če hočejo, da je narejeno dobro. Pritoževanje je njihov ventil za vse frustracije, ki jim jih povzroča življenje v svetu, v katerem nihče drug ni tako delaven in ambiciozen, kot so oni.