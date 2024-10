Oven

V današnjem dnevu boste morali biti zelo previdni. Zdelo se vam bo, da lahko dosežete, kar želite, toda zagotovo se bo pojavila oseba, ki vam bo nasprotovala. Prepirom pri delu se skorajda ne boste mogli izogniti. Delovni dan bo zato za vas stresen. Bodite pazljivi na svojo fizično odpornost.

Bik

Spremembe so pred vami, bodite prepričani. Čaka vas povsem novo obdobje, v katerem lahko pričakujete veliko sprememb. Morda boste danes izvedeli, da ste postali pomemben člen novega projekta, prav tako pa je vidno napredovanje. Ne bodite pesimistični. Čeprav vam v preteklih dneh ni šlo najboljše, se bo situacija zdaj zagotovo izboljšala!

Dvojčka

Na delovnem mestu boste uspeli, kar vas bo zares presenetilo. Zdelo se vam je, da so se vse delovne okoliščine obrnile proti vam, toda motili ste se. Vaša prošnja je bila uslišana, zato danes pričakujte zares vesel dan. Delovnik bo minil zelo hitro, prav tako boste navdušeni nad priznanjem. Odvihrali boste domov, kjer vas bodo čakali nasmejani obrazi. Pričakujte družaben večer.

Rak

Danes boste zelo srečni. Pri delu se boste sicer lahko zapletli v situacije, ki vas bodo omejevale, toda čutili boste, da ste lahko kos vsemu. Vaša pozitivna energija bo na višku. Na delovnem mestu se boste morali odločiti med dvema možnostma. Dobro pretehtajte situacijo in analizirajte delo, ki je pred vami. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo na koncu tista prava.

Lev

Čeprav ste vajeni zelo družabnega življenja in preživljanja prostega časa, danes temu ne bo tako. Čutili boste, da potrebujete čas zase. Izolirali se boste od sodelavcev, posvetili se boste svojemu delu. Delovna storilnost bo na višku, čeprav boste sami zatopljeni v svoje misli. Čutili boste, da globoko v vas prevladuje depresivno počutje. V večernih urah vas bo minilo.

Devica

Finančno stanje je zagotovo boljše, kot ste vajeni, zato boste danes dobre volje. Že zbudili se boste navdušeni. Današnjega dneva ne boste posvetili delu, ampak prijateljem in ljubezni. Zdelo se vam bo, da je v vaše življenje ponovno posijalo sonce, zato boste polni dobre volje in pozitivne energije. Pazite le na odnose pri delu, še posebno pazljivi bodite pri komunikaciji z nadrejenim.

Tehtnica

Danes boste občutili, kako vam zdravje ne služi. Slabše počutje vam bo lahko prineslo ogromno težav. Razlog za slabo počutje tiči nekje globoko v vas. Skušajte razmišljati optimistično in videli boste, da bodo težave izginile same od sebe. Pri delu bodite previdni, saj boste prav danes pod stalnim nadzorom nadrejenih.

Škorpijon

Pred vami so trenutki, ki vam bodo zagotovo polepšali dan. Na delovnem mestu boste prejeli razveseljujoče novice, ki vas bodo presenetile. Pred vami je obdobje, v katerem se boste morali zagotovo dokazati. Že danes boste pokazali vso svojo zagnanost, zato lahko kaj kmalu pričakujte nove ponudbe na delovnem mestu. Nadrejeni bodo navdušeni nad vami in nad vašim delom. Bravo!

Strelec

Dan bo zares uspešen v ekonomskem pogledu. Lahko pričakujete prilive denarja ali poklon, ki vam ga bo namenila oseba, ki vam veliko pomeni. Izvedeli boste za enkratno poslovno priložnost, s katero boste lahko oplemenitili premoženje. Ne odlašajte. Kdor ne tvega, ne ve. Vaše splošno počutje bo odlično. Po napornem delovniku se sprostite. Tako si boste povrnili energijo za pester večer.

Kozorog

Na delovnem mestu se boste danes znašli pred novimi preizkušnjami. Ne ustrašite se. Tudi danes pokažite, kako pogumni ste lahko v resnici. Soočite se z izzivom in videli boste, da ste lahko ponosni sami nase. Pri delu naj vas danes vodita vztrajnost in pozornost. Pijte dosti vode, saj se bodo drugače lahko pojavile težave z dehidracijo!

Vodnar

Pred vami je čudovit dan. Izkusili boste nekaj povsem novega, nekaj, kar vam do sedaj ni bilo znano. Pri delu boste pozabili na težave, saj bo vaša delovna vnema na višku. Vaše delo bo končno cenjeno, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Večer boste preživeli mirno. Potrebovali boste čas zase, zato se ne čudite, če se boste zalotili med fantaziranjem.

Ribi

Umirili boste svoje strasti in želje po menjavi dela. Četudi že dolgo razmišljate o tem, sedaj ni pravi čas za ukrepanje. Spremljajte trg dela, o svojih načrtih pa molčite. Zaupate jih lahko le najbližjim, saj veste, da se na njih lahko zanesete. Čutili boste, da ste v dobri intelektualni in miselni formi in da lahko dosežete vse, kar si zadate. Nov projekt je na vidiku, premislite, ali ga boste sprejeli ali ne.