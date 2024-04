Oven

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Bik

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, še preden bo prepozno.

Dvojčka

Dobro bi bilo, da bi šli skozi vse odprte projekte. Če boste veliko zadev v vašem življenju pustili nedokončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami in postali boste uspešnejši na dolgi rok.

Rak

Vesolje vas bo iskalo, kar vam bo tudi zelo očitno pokazalo. Nikoli niste ponudili roke drugim, a ste sedaj vi tisti, ki mu drugi pomagajo rešiti nastalo situacijo. Seveda so prijatelji zato, da pomagajo. Samo nikar, ko bo vse rešeno, ne pozabite, kaj so storili za vas. Nikar ne pozabite na njih, ko bodo potrebovali vašo pomoč.

Lev

V današnjem dnevu boste precej zmedeni. Današnji dan bo tak, da dogodki ne bodo potekali po načrtu. To pa zaradi dejstva, ker imate številne nedokončane obveznosti in bi morale biti že vse končane. Delali boste več opravil hkrati, skakali boste med projekti in vse skupaj boste poskušali končati. Ne bojte se vprašati za pomoč, saj jo boste nujno potrebovali.

Devica

Nekdo, ki vam je blizu, vam zavida. Vse skupaj je zelo nedolžno, a vseeno bodite malo pozorni na nenadne komplimente in lepe besede. Oseba želi biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti vsega tega, kar ste vi do sedaj dosegli. Brez pretiranih skrbi nadaljujte svojo pot.

Tehtnica

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive v večini primerov, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavil nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.

Škorpijon

Lahko se bo pojavil navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Strelec

Danes vas bo prijatelj prosil za uslugo, a bi vas pomoč lahko preusmerila v napačno smer. Zato boste pod pritiskom, saj ne boste imeli časa pomagati, hkrati pa ne boste želeli končati prijateljstva. Prepričajte se o njegovih namenih. Razložite mu, kaj mislite in ne uničite prijateljstva. Izkoristite priložnost in prijatelju povejte, kakšno mnenje imate o vsem skupaj.

Kozorog

Dobili boste novico, da na obisk prihaja star prijatelj ali znanec. Morda boste malo živčni, ker niste obdržali stika z njim. Skrbelo vas bo, da je užaljen. Splošno znano je, da danes zaradi današnjega tempa nihče nima časa za druge. Pojasnite mu to in spoznali boste, da imata enako mnenje. Vsa ostala nesoglasja pa bodo izginila ob pijači.

Vodnar

Zadnje čase zelo radi komplicirate, današnji dan pa bo ravno pravšnji, da poskusite poenostaviti vaše življenje. Upočasnite ritem in poglejte, kje ste do sedaj pretiravali. Ne ustavite se ob vsaki podrobnosti, tako ne boste mogli uživati. Poskrbite, da boste v prihodnje bolj spontani.

Ribi

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.