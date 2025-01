Oven

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Bik

Na ljubezenskem področju boste danes dobre volje. Vezani boste partnerja presenetili z dobro večerjo ali prijetnim povabilom. Zagotovo bo v zraku ljubezen, saj boste čutili močno vez, ki se je oblikovala med vama že nekaj časa nazaj. Samski boste danes razdvojeni. Mnogi ne boste vedeli, kako se odločiti. Sledite svojemu srcu.

Dvojčka

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo in počakajte na bolj ugoden trenutek.

Rak

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Lev

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Devica

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Tehtnica

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Škorpijon

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Strelec

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.

Kozorog

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Vodnar

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Ribi

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na finance, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Na zdravstvenem področju pazite na kilograme, ki se bodo začeli kopičiti. Poskrbite za pravo mero fizične aktivnosti, pa čeprav v večernih urah.