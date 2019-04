Umrla Manja Đorđević iz beograjskega banda Disciplin A Kitschme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pela je na zadnjih treh albumih Disciplin A Kitschme, sodelovala pa je tudi s številnimi skupinami, kot so Kazna za uši, Neočekivana sila in še nekaterimi.

"Zapustila nas je naša najlepša Manja! Marinka Đorđević", so objavili na Facebook strani Disciplin A Kitschme. O vzrokih in podrobnosti smrti pevke niso poročali. Objavili so nekaj fotografij svoje članice, ki je bila rojena leta 1968.

Disciplin A Kitschme je konec tedna igrala v Splitu, a v zasedbi ni bilo Đorđevićeve, je danes poročala Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani. Kot so dodali, nič ni kazalo, da bi le štiri dni po splitskem koncertu sledile dramatične novice iz Beograda.

Đorđevićeva se je skupini pridružila na albumu Kada kažeš muzika, na šta tačno misliš, reci mi? iz leta 2007, ko je skupina sklenila svojo londonsko fazo, ki so jo zaznamovali trije albumi v angleškem jeziku. Skupaj z ustanoviteljem banda in bas kitaristom Dušanom Kojićem - Kojo je pela tudi na zadnjih dveh albumih Uf! in Opet.

Koja je skupino Disciplin A Kitschme ustanovil leta 1981 v Beogradu. Po skoraj 40-ih letih na sceni, skupina velja za eno najbolj inovativnih z značilno mešanico hrupnega rocka, funka, drum'n'basa, ritem and bluesa ter prepoznavnih Kojićevih solih na distorzirani bas kitari, ki jih je navdahnil eden najbolj znanih rock kitaristov Jimi Hendrix.