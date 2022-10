Umrl je pionir rock'n'rolla Jerry Lee Lewis

V 88. letu starosti je umrl Jerry Lee Lewis, eden od prvih velikanov rock'n'rolla, poročajo tuji mediji. Novica je sicer odjeknila dan po tem, ko je o glasbenikovi smrti poročal ameriški spletni tabloid TMZ, a se je izkazalo, da je Lewis (še) živ.

Ameriški pevec in pianist, zaradi agresivnega igranja na klavir znan tudi pod vzdevkom The Killer (Morilec), se je rodil 29. septembra 1935 v kraju Feriday v ameriški zvezni državi Louisiana. Mladost je preživel v revnem okolju ameriškega juga. Ko je bil star sedem let, se je njegov oče zadolžil za hišo, da mu je lahko kupil klavir za 250 dolarjev. Prvi singl Crazy Arms je posnel za založbo Sun Records v Memphisu leta 1956, istega leta, kot je Presley uspel s skladbo Heartbreak Hotel.

Že naslednje leto je zaslovel s skladbama Whole Lotta Shakin' Goin' On in Great Balls Of Fire. Obe sta ubesedili svobodo in želje najstniške generacije. Oblast je bila zgrožena, nekatere radijske postaje so ju prepovedale, a to je le še dodatno pripomoglo k uspehu.

Poroka s 13-letno sorodnico

Lewis je slovel po odrski prezenci in agresivnem igranju na klavir, s čimer si je prislužil vzdevek The Killer. Znan je bil tudi po tem, da je leta 1958 z zažigom svojega klavirja na šovu Alana Freedsa izrazil nestrinjanje, da bo šov sklenil nastop Chucka Berryja. Istega leta je njegova kariera doživela hud udarec zaradi poroke s 13-letno sorodnico Myro Gale. Lewis je trmasto vztrajal in po krajši prekinitvi začel ponovno nastopati, a se je bolj zapisal countryju.

Njegova bogata diskografija obsega okoli 40 albumov. Med odmevnejšimi so bili Jerry Lee Lews (1959), Live at The Star Club, Hamburg (1963) in Great Balls Of Fire (1989).

Lewis je bil v prvi skupini glasbenikov, ki so jih sprejeli v alejo slavnih rock'n'rolla, prejšnji teden pa so ga uvrstili tudi v countryjevsko alejo slavnih. Revija Rolling Stone ga je leta 2004 uvrstila na 24. mesto stotih najboljših umetnikov vseh časov, leta 2005 pa je dobil grammyja za življenjsko delo.