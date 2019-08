TrNOVfest so odprli Hamo & Tribut To Love #video

Festival, na dvorišču na Karunovi sicer že 28. po vrsti, poteka ob 99-letnici Kulturnega doma Trnovo, kot organizatorja sta podpisana KUD Trnfest in CSK France Prešeren. Po včerajšnjem uvodnem večeru v družbi Hamo & Tribute To Love in Buržuazije se bodo na trnovskem odru do konca avgusta med drugimi zvrstili Rambo Amadeus, Bohem, Moonlight Sky, Zabranjeno pušenje, Noctiferia, Nipke in N'toko, Soul Fingers in Zaklonišče prepeva. Sklep glasbenega programa bo 31. avgusta pripadel skupinama Tabu in Traffic Religion.

Kot je ob napovedi zagona novega festivala za STA povedal Iztok Kurnik, programski vodja Centra slovanskih kultur (CSK) France Prešeren, ki z vsebinami polni stavbo na Karunovi, kjer je pred tem deloval KUD France Prešeren, se želijo posvečati programu, da bi bil bolj bogat, in ne več "slabi volji okrog zadnjega, vedno zadnjega, vsako leto zadnjega Trnfesta". Zato so se odločili, da bodo "na lep način pozabili na staro ime", okrog katerega so se pojavljale "neke zamere" in tudi finančna izguba.

"Nam je bolj kot neka zgodovina pomembno, da gledamo naprej, kaj je mogoče narediti, kajti tega festivala bi bilo definitivno škoda," je dejal Kurnik. Odločili so se za simbolično vstopnino petih evrov, tudi zato, da lahko priskrbijo varnostnike, saj so bili pred leti tudi trenutki, ko je bilo po njegovih besedah na dvorišču preveč ljudi.

Vsi nastopajoči bodo dobili dogovorjen honorar, "niti enega se ne prosi več, naj pride podpirat, ljudje pa naj pridejo na koncert," je pojasnil Kurnik in dodal, da se mu vstopnina glede na imena nastopajočih zdi smešna, vendar "drugače ne morejo".

"Vstopnina se mi zdi smešna"

Ob začetku TrNOVfest so se oglasili tudi člani KUD France Prešeren, ki so prej upravljali s prostori na Karunovi. Odnosi med nekdanjimi in sedanjimi upravljavci prostorov ostajajo napeti. V sporočilu za javnost so kudovci med drugim zapisali, da so še vedno v teku štiri nerazrešene tožbe. V društvu so proti podjetju DON-SOL vložili tožbi zaradi motenja posesti in tožbo zaradi ničnosti prodajne pogodbe, saj trdijo, da so bili pri prodaji prostorov izigrani. Eno tožbo pa je podjetje DON-SOL vložilo proti njim, in sicer za izpraznitev prostorov in plačilo. Sodni postopki se bodo po njihovih besedah nadaljevali po sodnih počitnicah.

V sklopu TrNOVfesta pa konec avgusta prav tako ne bo priljubljene Emonske promenade v organizaciji Hiše otrok in umetnosti. Kot piše na spletni strani kulturnega centra za otroke in mladino, bo Emonska promenada v novo, 19. sezono vstopila z drugačnim konceptom in na drugi lokaciji - Čevljarskem mostu: "Ostajamo zvesti svojim glavnim načelom - otrokom in družinam ponuditi možnost ustvarjanja in druženja na ulici s priznanimi domačimi in tujimi umetniki." Promenada bo letos potekala od 22. do 24. avgusta.