Slovo še ene legende: umrl je David Crosby

Bil je soustanovitelj skupin The Byrds in Crosby, Stills And Nash ter veljal za enega najpomembnejših rock vokalistov 60. in 70. let.

Umrl je ameriški veteran rocka David Crosby, imel je 81 let. "Naš ljubi David se je po dolgi bolezni poslovil," je za Variety sporočila njegova žena Jan, "čeprav ga ni več tukaj, nas bosta njegova človečnost in ljubeča duša še naprej navdihovali. Njegova zapuščina bo živela skozi njegovo legendarno glasbo."

Foto: Guliverimage

Crosby se je rodil v Los Angelesu leta 1941 v družini, močno povezani s šovbiznisom, njegov oče je bil namreč z oskarjem nagrajeni direktor fotografije Floyd Crosby.

Z glasbo se je začel ukvarjati že zgodaj in zaradi nje tudi prekinil študij. Leta 1964 je s še štirimi glasbeniki ustanovil skupino The Byrds, s katero so leto pozneje izdali priredbo Dylanove skladbe Mr. Tambourine Man in z njo zasedli vrhove lestvic.

Razšli so se leta 1967, Crosby pa je s Stephenom Stillsom in Grahamom Nashem ustanovil "superskupino" Crosby, Stills And Nash. Leta 1969 so izdali izjemno uspešen album z več uspešnicami, kot je bila skladba Guinnevere, pozneje pa se je skupini pridružil še Neil Young in preimenovali so se v Crosby, Stills, Nash And Young.

"Vem, da se ljudje osredotočajo predvsem na trenja v najinem odnosi, toda nama z Davidom je bila vedno pomembnejša radost, ki so jo prinesli skupno ustvarjanje glasbe, zvoki, ki sva jih odkrivala, in globoko prijateljstvo, ki je bilo med nama vsa ta dolga leta. David je bil neustrašen tako v življenju kot v glasbi," je ob slovesu od Crosbyja na družbenih omrežjih zapisal Graham Nash.

David Crosby in Graham Nash Foto: Guliverimage

Crosby je za seboj pustil štiri otroke, od katerih je imel enega z ženo Jan, s katero je bil poročen od leta 1987. Vso kariero je bil glasen zagovornik svobodne rabe marihuane, in ko so to v nekaterih ameriških zveznih državah legalizirali, je ustvaril lastno blagovno znamko.

V zadnjih letih je imel težave s sladkorno boleznijo tipa 2, že leta 1994 pa je prestal presaditev jeter.

