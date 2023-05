Skupina Tabu ima novo pevko, Ptujčanko Katarino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku aprila je Eva Beus po osmih letih zaključila kariero pevke v skupini Tabu in se posvetila materinstvu, že takrat pa so preostali Tabujevci zatrdili, da bodo kmalu predstavili novo vokalistko.

Ta teden so to tudi storili, na družbenih omrežjih so razkrili, da bo z njimi odslej prepevala Ptujčanka Katarina Samobor.

"Katarina je dekle s Ptuja, preprosta, srčna, čustvena, polna energije in, kot se je izkazalo v zadnjih mesecih, popoln delček v sestavljanki Tabu. Dajte ji priložnost, da postane tudi del vas!" so zapisali ob predstavitvi nove pevke. "Gremo naprej, sveži, pomlajeni, polni novih idej in z veliko željo po druženju z vami."

Katarina je sicer že četrta pevka skupine Tabu, prva je bila Nina Vodopivec, sledili sta Tina Marinšek in Eva Beus.

