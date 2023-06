Razkrili program letošnjega Jazz festivala Ljubljana

Letošnji 64. Jazz festival Ljubljana bo potekal od 5. do 8. julija. Program, ki sta ga zasnovala umetniški vodji Borja Močnik in Bogdan Benigar, zaznamuje raznovrstnost od vsepovsod s ponudbo za vse generacije. V okviru festivala se bo zvrstilo 27 koncertov z glasbeniki iz 18 držav. Letošnji rezidenčni umetnik je tolkalec Domen Cizej.

Poleg Slovenije glasbeniki, ki bodo letos nastopili na Jazz festivalu Ljubljana, prihajajo še iz 17 drugih držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Danske, Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Srbije, Španije, Švedske, Velike Britanije in ZDA.

Festival, ki ni le za ljubitelje jazza

"Jazz festival Ljubljana ni samo za ljubitelje jazza, ampak za ljubitelje glasbe in tudi vseh ostalih, ki glasbo poslušajo samo občasno (...). Festival je praznovanje in druženje, jazz pa je ta točka, ki ta festival povezuje z imenom, kar pa še ne pomeni, da ponuja samo in zgolj jazz," je ob predstavitvi programa dejal Bogdan Benigar.

Koncerti festivala bodo tradicionalno na več prizoriščih v Cankarjevem domu (CD) ter v Parku Sveta Evrope pred CD, kjer bo letos tudi tribuna. Po nekaj letih bo eden izmed koncertov tudi v ljubljanskih Križankah, kjer bosta koncerta Alfa Mista in Benjamina Clementinea, ki ga je Borja Močnik označil za izjemnega avtorja in performerja z edinstveno glasbo, ki bo tokrat v Ljubljani na lastno željo nastopil skupaj s peterico slovenski godalcev.

Foto: STA

Letos bo na festivalu med drugim nastopila tudi vsestranska ameriška saksofonistka Lakecia Benjamin, kot najboljši orkestrski koncert letošnjega festivala pa je po besedah Močnika mogoče označiti koncert trenutno najbolj zaposlenega jazzovskega orkestra na svetu, 18-članskega Gard Nillsen's Supersonic Orchestra.

Vrača se John Zorn

V Ljubljano se ob svojih 70-letnici ponovno vrača tudi John Zorn z New Masada Quartetom, kar bo po besedah Benigarja eden od dveh koncertov Zorna v Evropi s to zasedbo v letošnjem letu.

Koncertni program vključuje še nastope ameriškega Jeff Parker Quarteta, danske saksofonistke Signe Emmeletuh z njenim kvartetom Amoeba, Jelene Popržan kvarteta iz Srbije oziroma Avstrije, francoskega Selene Saint-Aime kvinteta, Immanuel Wilkins kvarteta iz ZDA, britanske glasbenice muva of Earth, Charlotte Greve Lisbeth kvarteta z Danske, slovensko-portugalsko-belgijskega tria Resnik/Loper/Ber, veterana italijanskega jazza Roberta Ottaviana in Britanca Theona Crossa.

Domen Cizej predstavlja "sebe v najčistejši obliki"

Umetnik v rezidenci Domen Cizej bo na festivalu nastopil trikrat, a vsakič v drugi zasedbi, od dua do tria in svojega sedemčlanskega tolkalnega ansambla Domen Cizej Persussion Ensemble za konec festivala. Glasbenik, ki sodeluje z umetniki iz Belgije, Bolgarije Italije in Nizozemske, je izpostavil, da se bo na letošnjem festivalu predstavil tako kot vodja, skladatelj in ustvarjalec, sam pa želi prek svojih pet novoizdanih albumov "predstaviti sebe v najčistejši obliki".

Foto: STA

Po besedah Benigarja je nekaj premier slovenskih glasbenikov in njihovega mednarodnega sodelovanja prav tako ena od značilnost letošnjega festivala. Prva bo že za uvod festivala, ko bo predstavitev novega albuma Nike Virant, Veronike Kumar in norveškega glasbenika, bobnarja Garda Nilssna.

Festival ponuja priložnost tudi mladim glasbenikom, ki bodo na odru pri starem drevesu v Parku Evropa ponovno nastopili v okviru programa .abeceda VI. in Mladi raziskovalci VI., ki nastaja v sodelovanju z inštitutom .abeceda in umetniškim vodjo obeh programov Drejem A. Hočevarjem.

Predfestivalsko dogajanje se bo začelo že pred uradnim začetkom festivala z odprtjem fotografske razstave Nike Hölcl Praper Vsakdanjosti, ki je posvečena 70-letnici Zlatka Kaučiča, in brezplačnim koncertom rezidenčnega umetnika v Klubu CD. Kaučič bo sicer skupaj z Barryjem Guyjem in Agustijem Fernandezom nastopil drugi dan festivala.