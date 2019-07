Metallica bo izdala otroško knjigo o zgodovini skupine

Metallica, ki trenutno koncertira po Veliki Britaniji, je nastala v Los Angelesu in svojimi uspešnicami prepričala že v 80. in 90. letih.

Ameriška heavy metal skupina Metallica, znana po rivalstvih z drugimi skupinami, zlorabah različnih substanc in uspešnicah, kot so Nothing Else Matters, Enter Sandman in Unforgiven, bo svojo zgodovino ovekovečila tudi v ilustrirani knjigi za otroke The ABCs of Metallica. Denar od dobička bo šel za njihovo dobrodelno fundacijo All Within My Hands.

Izid knjige, pri kateri je skupina sodelovala z avtorjem Howiejem Abramsom in ilustratorjem Michael McLeerom z vzdevkom Mr. Kaves, je napovedan za 26. november, piše britanski The Guardian.

Člani skupine so The ABCs of Metallica opisali kot knjigo rim in ilustracij s pogledom na zgodovino zasedbe od A do Z. Vsaka črka predstavlja določen trenutek z njihove poti - od garažnega banda, albuma Master of Puppets, ki je skupino uvrstil med največje metal bande, pa vse do zadnjih uspehov. V knjigo so zajete tudi zabavne anekdote.

