Legendarnega glasbenika razglasili za mrtvega, nato pa: "Živ je"

"Umrl je Jerry Lee Lewis," je v sredo poročal spletni tabloid TMZ. Kmalu zatem so novico umaknili in objavili, da je legendarni glasbenik še vedno živ.

"Jerry Lee Lewis ni mrtev, sporočili so nam, da je živ," so zapisali v popravku in dodali, da so vest o smrti 87-letnika objavili po tem, ko jim je to sporočil "nekdo, ki je trdil, da je njegov predstavnik".

Lewis, avtor zimzelene uspešnice Great Balls of Fire, je sicer v zadnjem času imel nekaj zdravstvenih težav. Leta 2019 ga je zadela kap, trenutno pa je v bolnišnici, kjer se zdravi zaradi težjega poteka gripe. Zaradi tega se prejšnji teden tudi ni mogel udeležiti slovesnosti, na kateri so ga sprejeli v countryjevsko alejo slavnih.

